Porto Antico, un'estate di musica dalla Mannoia a Carboni: il cartellone si rinnova con grandi ospiti e nuove iniziative

L'estate del Porto Antico di Genova si prepara ad accogliere residenti e turisti con un calendario ricco di eventi, spettacoli e appuntamenti pensati per animare uno dei luoghi simbolo della città. Tra concerti, manifestazioni culturali, intrattenimento e iniziative dedicate alle famiglie, la stagione punta a confermarsi uno dei principali punti di riferimento dell'offerta estiva genovese.

Ospite della trasmissione Liguria Live di Telenord è Luisella Tealdi, responsabile eventi del Porto Antico, che ha illustrato le principali novità del programma e gli obiettivi della nuova stagione.

Il cartellone propone un mix di appuntamenti consolidati e nuove produzioni, con fiori all'occhiello come Luca Carboni e Fiorella Mannoia, con la presenza di artisti di richiamo nazionale e internazionale, spettacoli dal vivo e iniziative diffuse negli spazi della storica area del waterfront. L'obiettivo è offrire un programma capace di coinvolgere pubblici di tutte le età, valorizzando il Porto Antico come luogo di aggregazione, cultura e svago.

Particolare attenzione è stata riservata alla qualità della proposta artistica, con eventi distribuiti durante tutta la stagione estiva per rendere il Porto Antico un punto di riferimento costante sia per i genovesi sia per i numerosi visitatori attesi in città.

Nel corso dell'intervista, Tealdi ha evidenziato anche l'importanza della collaborazione tra istituzioni, organizzatori e operatori culturali per costruire un calendario sempre più ricco e attrattivo, capace di contribuire alla promozione turistica di Genova e alla valorizzazione del suo waterfront.

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