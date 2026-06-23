“Hora a Hora”, il nuovo singolo della cantautrice savonese Vittoria: un inno alla libertà che nasce dalle fragilità

C’è il racconto delle inquietudini adolescenziali, il peso delle aspettative, il desiderio di trovare il proprio posto nel mondo e, soprattutto, la voglia di liberarsi da ogni gabbia interiore. Sono questi gli ingredienti di “Hora a Hora”, il nuovo singolo della giovane cantautrice savonese Vittoria, disponibile da venerdì 26 giugno per ParoleSuoni e Radio Rossa Records.

Il brano nasce quasi d’impulso, in un momento di apparente quotidianità, ma si sviluppa attraverso un percorso emotivo intenso e profondo. La scrittura introspettiva si intreccia a una produzione moderna e coinvolgente, creando un contrasto capace di accompagnare l’ascoltatore dentro un viaggio fatto di ricordi, domande e ricerca di sé.

Attraverso immagini personali e autentiche, Vittoria racconta il senso di isolamento che spesso accompagna il passaggio dall’adolescenza all’età adulta. Una sensazione che può assumere forme diverse: la famiglia, le convenzioni sociali, il giudizio degli altri o persino i propri pensieri. In questo contesto la musica diventa un rifugio, uno spazio sicuro in cui ritrovare equilibrio e serenità.

Ma “Hora a Hora” non si limita a descrivere fragilità e incertezze. Nella seconda parte del brano emerge infatti una svolta energica e liberatoria, che trasforma la canzone in un vero manifesto di autenticità. Il messaggio è chiaro: lasciarsi andare, smettere di vivere in funzione dello sguardo altrui e trovare il coraggio di esprimere pienamente se stessi.

Prodotto da Gianfranco Cuffaro con la consulenza artistica di Marco Mori, il singolo conferma la sensibilità compositiva di una giovane artista che, pur appartenendo alla nuova generazione della musica italiana, riesce a raccontare emozioni e sentimenti universali. Il risultato è una canzone che parla ai coetanei ma sa raggiungere anche un pubblico più ampio, grazie a un linguaggio diretto e sincero.

Dietro il progetto artistico di Vittoria c’è la storia di Vittoria Arnaldi, diciassettenne di Onzo, piccolo centro dell’entroterra savonese. Studentessa del liceo linguistico, coltiva da sempre una passione profonda per la musica, affiancata dall’interesse per la fotografia e le arti visive.

Il suo rapporto con le note nasce da bambina, durante i viaggi in auto con il padre, tra canzoni ascoltate alla radio e melodie cantate a memoria. Un ricordo che ancora oggi conserva un valore speciale è quello legato a “Diamonds” di Rihanna, brano che interpretava senza timidezza e con l’entusiasmo tipico dell’infanzia.

La svolta arriva con lo studio del canto e con la decisione di affrontare le proprie insicurezze per trasformarle in uno strumento di crescita. Da lì iniziano le prime esperienze dal vivo, tra cui la partecipazione a Sanremo New Talent a Rimini, davanti a una platea di oltre tremila spettatori. Un’esperienza che contribuisce a rafforzare la sua identità artistica e a spingerla verso la scrittura personale.

È proprio attraverso la composizione che Vittoria trova la sua voce più autentica. Dopo aver scritto una canzone dedicata al primo amore, comprende che la musica può diventare molto più di un semplice sfogo emotivo: uno spazio in cui trasformare emozioni, paure e fragilità in qualcosa di condivisibile e universale.

Oggi il palco rappresenta per lei il luogo della libertà assoluta, dove il disordine dei pensieri lascia spazio alla consapevolezza e alla luce. Con “Hora a Hora”, Vittoria compie un nuovo passo nel suo percorso artistico, affidando alla musica un messaggio semplice ma potente: abbattere le barriere che ci costruiamo intorno è il primo passo per scoprire nuove possibilità e guardare al futuro con fiducia.

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