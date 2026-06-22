Casella: venerdì 'Faber Musica e Parole' con Alessandro De Muro e Demetra Bertino
di Gilberto Volpara
L'evento in via Aldo Moro presso la sede Pro Loco
Interpretazione di grande qualità quella che andrà in scena venerdì sera alle 21 nei locali della Pro Loco di Casella a partire dalle 21. La rassegna è 'Faber Musica e Parole' con il duetto acustico La Bottega delle Note.
Protagonisti saranno Alessandro De Muro (nella foto) e Demetra Bertino con la voce narrante di Lilia Valente.
L'evento del 26 giugno, dunque, segnerà un viaggio nella poetica di Fabrizio De Andrè con la sensibilità di due giovani artisti tra i più preparati del panorama ligure. Ingresso libero.
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