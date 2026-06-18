“Felice, aperto, sostenibile”: il Teatro Carlo Felice apre alla città il percorso di equilibrio e rilancio della Fondazione
di R.S.
4 min, 1 sec
Appuntamento venerdì 19 giugno 2026 alle ore 17 nella sala del Teatro, con ingresso libero su prenotazione.
Altre notizie
Campoligure, torna la Mostra Internazionale della Filigrana, sindaco Oliveri a Telenord: "Inizia nuova avventura"
18/06/2026
di Katia Gangale - Stefano Rissetto
Il “cucinosofo” Sergio Rossi riscopre il condiggiun: un viaggio tra sapori, tradizioni e insalate della Liguria
18/06/2026
di Katia Gangale - Stefano Rissetto
Imperia, attesa per il ritorno delle Vele d'Epoca in programma dal 28 agosto a 6 settembre
18/06/2026
di Redazione
Sant’Apollinare Piano Festival 2026: la grande musica torna sulle alture di Sori tra talento, paesaggio e cultura
18/06/2026
di Katia Gangale - Stefano Rissetto