Basko Dome, il 7 luglio il Teatro Carlo Felice accoglie Noemi: concerto gratuito per il pubblico genovese

Dopo il successo del debutto con lo spettacolo de I Pirati dei Caruggi, la rassegna estiva Basko Dome prosegue con un nuovo appuntamento di prestigio. Lunedì 7 luglio sarà infatti Noemi la protagonista della seconda serata del format ideato da Basko, insegna del Gruppo Sogegross, per animare le serate estive genovesi all'interno della prestigiosa cornice del Teatro Carlo Felice.

La cantautrice romana, tra le voci più apprezzate e riconoscibili della musica italiana contemporanea, farà tappa a Genova con il suo tour estivo Live 2026, regalando al pubblico uno spettacolo a ingresso gratuito che si preannuncia tra gli eventi musicali più attesi della stagione.

Artista capace di conquistare negli anni un pubblico trasversale grazie alla sua voce intensa e alla forte personalità interpretativa, Noemi proporrà un viaggio attraverso i momenti più significativi della sua carriera. In scaletta non mancheranno alcuni dei brani che l'hanno resa celebre, da Sono solo parole a Vuoto a perdere, passando per L'amore si odia, Glicine e Makumba, successi che hanno segnato la scena pop italiana degli ultimi anni.

Spazio anche alle canzoni più recenti tratte dall'album Nostalgia, pubblicato nel 2025, tra cui Se t'innamori muori, presentata al Festival di Sanremo, oltre ai singoli Bianca e Tu cosa fai questa sera. Un repertorio che promette di alternare momenti di grande energia a passaggi più intimi ed emozionanti, valorizzando la straordinaria capacità interpretativa dell'artista.

L'evento prenderà il via alle 21, con apertura delle porte prevista alle 20.15. Il Teatro Carlo Felice potrà accogliere fino a 2.000 spettatori e l'accesso sarà gratuito previa prenotazione sulla piattaforma Eventbrite a partire dal 25 giugno e fino all'esaurimento dei posti disponibili. Gli ingressi prenotati saranno garantiti fino alle 20.40; successivamente eventuali posti non occupati verranno riassegnati al pubblico presente.

Basko Dome nasce con l'obiettivo di offrire alla città occasioni di incontro, cultura e intrattenimento di qualità, trasformando uno dei luoghi simbolo di Genova in uno spazio aperto alla condivisione e alla partecipazione.

«Con Basko Dome abbiamo voluto creare qualcosa che andasse oltre il semplice evento, offrendo ai genovesi occasioni di incontro, partecipazione e intrattenimento di qualità in uno dei luoghi simbolo della città», spiega Giovanni D'Alessandro, Direttore Business Unit Retail di Gruppo Sogegross. «Dopo l'entusiasmo registrato per il primo appuntamento, siamo particolarmente orgogliosi di ospitare Noemi, un'artista che con la sua voce e il suo repertorio sa emozionare e coinvolgere il pubblico. Il nostro obiettivo è continuare a rafforzare il legame con il territorio attraverso iniziative capaci di creare valore e regalare esperienze memorabili».

Con la presenza di Noemi, Basko Dome conferma dunque la propria vocazione a portare a Genova artisti di primo piano e a proporre eventi capaci di unire spettacolo, musica e partecipazione cittadina.

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