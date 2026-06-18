Sant’Apollinare Piano Festival 2026: la grande musica torna sulle alture di Sori tra talento, paesaggio e cultura

Tutto pronto sulle alture di Sori per l’edizione 2026 del Sant’Apollinare Piano Festival, appuntamento ormai consolidato nel panorama musicale ligure che unisce la qualità artistica delle esecuzioni pianistiche alla straordinaria bellezza del contesto naturale che ospita la rassegna.





Immerso nello scenario suggestivo e unico di Sant’Apollinare, affacciato sul Golfo Paradiso, il festival si prepara ad accogliere musicisti, appassionati e visitatori per una nuova stagione di concerti dedicati al pianoforte e ai grandi autori della musica classica e contemporanea. Un evento che negli anni ha saputo conquistare pubblico e critica grazie alla capacità di coniugare eccellenza musicale, valorizzazione del territorio e atmosfera raccolta e coinvolgente.





A presentare il programma dell’edizione 2026, gli artisti ospiti e le opere che verranno, in uno spazio durante Liguria Live a Telenord, sono Nadia Putzu, presidente dell’Associazione Berceuse, promotrice dell’iniziativa, e il maestro Adolfo Barabino, pianista e direttore artistico del festival.





Sono stati illustrati i contenuti della nuova edizione, con particolare attenzione alla scelta degli interpreti, ai percorsi musicali proposti e alla filosofia culturale che da sempre caratterizza la manifestazione. Un’occasione per scoprire in anteprima i protagonisti della rassegna e conoscere il lavoro organizzativo che ogni anno permette di portare la grande musica in uno dei luoghi più affascinanti della Riviera ligure.





Il Sant’Apollinare Piano Festival si conferma così non soltanto come un appuntamento musicale di alto livello, ma anche come un’esperienza culturale capace di valorizzare il patrimonio paesaggistico e identitario del territorio, creando un dialogo armonioso tra arte, natura e comunità. Un connubio che continua a rendere la manifestazione uno degli eventi più attesi dell’estate nel Levante ligure.

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