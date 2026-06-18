Il “cucinosofo” Sergio Rossi riscopre il condiggiun: un viaggio tra sapori, tradizioni e insalate della Liguria

La cucina ligure più autentica torna protagonista grazie a Sergio Rossi, notissimo ai telespettatori di Telenord come cucinosofo di Benvenuti in Liguria, che a Liguria Live ha presentato la sua ultima opera dedicata alle ricette e alle tradizioni della tavola regionale.

Appassionato cultore della cultura enogastronomica del territorio, Rossi propone un vero e proprio manuale divulgativo illustrato che raccoglie, racconta e commenta alcuni dei piatti più rappresentativi dell’estate ligure. Un volume che non si limita a elencare ingredienti e preparazioni, ma accompagna il lettore alla scoperta delle radici storiche, culturali e popolari di ricette tramandate da generazioni.

Tra i protagonisti assoluti del libro spicca il condiggiun, una delle preparazioni più semplici e identitarie della tradizione ligure. Un piatto che racchiude l’essenza della cucina regionale: ingredienti genuini, stagionalità e valorizzazione dei prodotti dell’orto e del mare.

Pomodori, cipolle, olive, acciughe o tonno, uova sode e verdure fresche si uniscono in un equilibrio di sapori che rende il condiggiun una delle insalate più complete, salutari e gustose dell’estate. Eppure, nonostante la sua diffusione nelle case liguri, questa specialità continua a essere poco presente nei menu della ristorazione, spesso oscurata da piatti più elaborati ma meno rappresentativi della tradizione locale.

Attraverso il suo lavoro, Rossi invita a riscoprire non solo una ricetta, ma un vero patrimonio culturale. Il condiggiun diventa così il simbolo di una cucina che nasce dalla semplicità e dalla capacità di trasformare pochi ingredienti in un piatto ricco di gusto e significato.

Durante l’intervista a Liguria Live, il “cucinosofo” di Telenord ha sottolineato l’importanza di conservare e trasmettere queste preparazioni alle nuove generazioni, affinché non vadano perduti i saperi che raccontano la storia delle famiglie, dei borghi e delle campagne liguri.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.