Imperia, attesa per il ritorno delle Vele d'Epoca in programma dal 28 agosto a 6 settembre

IMPERIA - Grande attesa per il ritorno delle Vele d’Epoca di Imperia, kermesse dedicata alla cultura marinara e alla storia della vela, organizzata da Comune di Imperia e Assonautica Imperia con il supporto di Yacht Club Imperia e Yacht Club Sanremo, in programma dal 28 agosto al 6 settembre nel capoluogo del Ponente ligure.

Fervono i preparativi per questa edizione, molto sentita in città e dai velisti perché la manifestazione compie 40 anni. Un anniversario che verrà celebrato con un programma ricco di eventi e tante sorprese che si svolgerà il prossimo 30 giugno presso il Comune di Imperia (viale Giacomo Matteotti 157, alle ore 11).

I 40 anni sono un giro di boa importante ed è per questo che, nel 2026, le Vele d’Epoca di Imperia raddoppiano, ospitando anche il Campionato Mondiale della Classe 12 Metri Stazza Internazionale, e cioè le gloriose imbarcazioni che hanno disputato le campagne di Coppa America dal 1958 al 1987.

A un anno dalla prossima edizione della Coppa America di Napoli, le regate di Imperia rievocheranno l’emozione delle sfide epiche di Newport e Fremantle. Due grandi eventi di mare nell’ambito della stessa kermesse, ribattezzata dagli organizzatori “Imperia Sailing Week”.

Intanto procedono a gonfie vele le adesioni: subito dopo la pubblicazione del bando sono arrivate le prime, tra cui spicca il nome di “Aria” dell’armatrice bolognese Serena Galvani Seràgnoli, plurivittorioso 8 metri Stazza Internazionale, costruito nel 1935 dal Cantiere Costaguta di Genova Voltri, che nello stesso anno firmò la realizzazione di “Italia”, altro 8mt S.I., medaglia d’oro per l’Italia ai Giochi Olimpici di Berlino 1936. Fra i 12mt S.I confermata la presenza della mitica “Kookaburra II”, campione del mondo nel 2024, armata da Patrizio Bertelli, patron di Prada e Luna Rossa.





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