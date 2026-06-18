Campoligure, torna la Mostra Internazionale della Filigrana, sindaco Oliveri a Telenord: "Inizia nuova avventura"

Dopo oltre quindici anni di assenza, torna a Campo Ligure uno degli appuntamenti più significativi della sua storia culturale e artigianale. Sabato 20 e domenica 21 giugno il borgo della Valle Stura ospiterà l'edizione zero della Mostra Internazionale della Filigrana, un evento che segna il ritorno di una manifestazione che per oltre quarant'anni ha rappresentato un punto di riferimento per il settore e che oggi si rinnova con uno sguardo rivolto al futuro.

A presentare l'iniziativa è stato il sindaco Gianni Olivieri, intervenuto durante la trasmissione Liguria Live su Telenord. «Questo è allo stesso tempo il punto di arrivo di un percorso e l'inizio di una nuova avventura», ha spiegato il primo cittadino, sottolineando come la manifestazione sia il risultato del progetto "Campo Ligure, un borgo in filigrana", sviluppato grazie ai fondi del bando Borghi per valorizzare le due grandi ricchezze del territorio: il centro storico e l'antica arte della filigrana.

L'edizione 2026 avrà una forte vocazione internazionale. Saranno infatti presenti quattro artisti provenienti dall'estero, tre dall'Europa e uno dalla Cina, che esporranno le loro opere accanto ai maestri artigiani di Campo Ligure e ad altri operatori del settore. Un'occasione di confronto tra tradizioni, tecniche e visioni artistiche differenti, in grado di arricchire ulteriormente un patrimonio che da secoli identifica il borgo ligure.

La mostra rappresenta però solo uno degli elementi di un più ampio progetto di rilancio. Negli ultimi mesi è stato infatti inaugurato un centro di formazione dedicato alla filigrana, pensato per trasmettere competenze alle nuove generazioni e garantire continuità a un mestiere che richiede precisione, creatività e una grande abilità manuale. Un investimento sul futuro che punta non solo alla conservazione della tradizione, ma anche alla creazione di nuove opportunità professionali e imprenditoriali.

Campo Ligure può già vantare un primato riconosciuto a livello internazionale grazie al suo museo della filigrana, considerato uno dei più importanti centri di documentazione al mondo dedicati a questa lavorazione artistica, con opere provenienti da numerosi Paesi e testimonianze che raccontano l'evoluzione di questa tecnica nel tempo.

Durante il fine settimana i visitatori non saranno semplici spettatori. Il programma prevede infatti incontri, momenti di approfondimento e attività esperienziali che permetteranno al pubblico di avvicinarsi concretamente alla lavorazione della filigrana. Sarà possibile osservare gli artigiani al lavoro e persino cimentarsi nella creazione di piccoli manufatti, comprendendo da vicino la complessità e il valore di un'arte che spesso viene ammirata soltanto nel prodotto finale.

La manifestazione sarà ospitata in una cornice particolarmente significativa: l'ex chiesa maggiore del convento dei Frati Girolamini, situata ai piedi del Castello Spinola e recentemente restaurata. Proprio il recupero di questo spazio rappresenta uno degli interventi più importanti realizzati nell'ambito del progetto di valorizzazione del borgo. L'inaugurazione ufficiale dei locali è prevista alla presenza della sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni, mentre il giorno successivo prenderà il via la mostra.

Accanto agli appuntamenti dedicati alla filigrana non mancheranno eventi collaterali, spettacoli di teatro di strada e momenti di intrattenimento pensati per coinvolgere un pubblico ampio e diversificato. Particolare attenzione sarà riservata ai giovani, con iniziative specifiche e un dj set ospitato all'interno del castello, con la partecipazione di artisti di rilievo nazionale.

L'obiettivo è quello di dimostrare come l'artigianato artistico non appartenga soltanto al passato, ma possa rappresentare ancora oggi un'opportunità concreta di espressione creativa e di sviluppo professionale. Per due giorni Campo Ligure tornerà così a essere la capitale della filigrana, riaffermando il proprio ruolo di custode di una tradizione secolare capace di dialogare con il mondo e con le nuove generazioni.

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