“Leggere il Jazz”, musica e parole si incontrano per esplorare il genere tra lettura e racconto

GENOVA – Musica, fotografia, libri e racconto si intrecciano in "Leggere il Jazz", il progetto promosso dal Sistema Bibliotecario di Ateneo dell’Università di Genova per valorizzare il patrimonio culturale e documentale delle biblioteche universitarie attraverso il linguaggio del jazz.

Ci sono ancora poche ore per visitare la mostra bibliografica e fotografica “Leggere il Jazz: Miles Black and White”, allestita nella galleria multimediale dell’Albergo dei Poveri. L’esposizione, che resterà aperta fino a domani, venerdì 19 giugno, propone un percorso dedicato alla figura di Miles Davis attraverso volumi, fotografie e materiali provenienti da archivi fotografici e documentali nazionali e internazionali.

La mostra offre inoltre la possibilità di scoprire la nuova galleria multimediale dell’Università di Genova, uno spazio espositivo caratterizzato da un allestimento immersivo che accompagna il visitatore in un viaggio tra immagini, documenti e testimonianze legate alla storia del jazz.

L’iniziativa fa parte di un progetto più ampio che ha previsto anche una conferenza di approfondimento e il concerto “Miles4you”, andato in scena l’11 giugno alla Biblioteca Universitaria di Genova. Sul palco si sono esibiti alcuni tra i più apprezzati musicisti della scena jazz italiana: Giampaolo Casati, Dado Moroni, Aldo Zunino e Rudy Cervetto, protagonisti di un omaggio al grande trombettista americano. Ad arricchire la serata le letture curate da Angela Zinno, direttrice del Falcone – Teatro Universitario di Genova, e dall’attore Carlo Pepe, ispirate ai materiali esposti nella mostra.

La mostra “Miles Black and White” è visitabile fino al 19 giugno presso la galleria multimediale dell’Albergo dei Poveri, in piazzale Emanuele Brignole a Genova, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17. L’ingresso è libero e non è richiesta prenotazione.

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