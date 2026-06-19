Pittura, omaggio a Enrico Bafico a Palazzo Lomellino: sessanta opere in mostra tra memoria e viaggio artistico

Una mostra dedicata alla memoria di Enrico Bafico, recentemente scomparso, celebra il legame profondo tra l’artista e la sua città, restituendone il percorso umano e creativo attraverso un’ampia selezione di opere.

L’esposizione sarà ospitata a Palazzo Nicolosio Lomellino in via Garibaldi 7 a Genova e sarà visitabile dal 19 giugno al 12 luglio 2026 a ingresso libero. Il progetto riunisce circa sessanta lavori tra pittura, scultura e grafica, provenienti esclusivamente da collezioni private, a testimonianza della diffusione e della forza del rapporto costruito dall’artista con collezionisti e appassionati.

Curata da Stefania Ghiglione, la mostra propone un vero e proprio viaggio nell’immaginario di Bafico, più che una semplice retrospettiva. Il percorso attraversa le sue visioni, la sua ricerca e la sua capacità di trasformare luoghi e ricordi in narrazione artistica.

L’allestimento invita il visitatore a seguire le tracce lasciate dall’artista in un’esperienza che unisce memoria e contemporaneità, radici e visione, restituendo la complessità di un lavoro coerente e profondamente legato al territorio.

La mostra si svolge a Palazzo Nicolosio Lomellino in via Garibaldi 7 a Genova dal 19 giugno al 12 luglio 2026 ed è a ingresso libero. Gli orari di apertura prevedono l’accesso il giovedì e il venerdì dalle 15.00 alle 18.00, mentre il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Per informazioni è possibile contattare il numero 393 8246228 oppure scrivere all’indirizzo email lomellino@studiobc.it.

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