Da David Bowie alla Valbormida: Cengio diventa virale nel gioco musicale di Morgan

Chi avrebbe immaginato che il nome di Cengio potesse finire accostato a uno dei brani più celebri di David Bowie? Eppure è successo. Il piccolo comune della Valbormida è tra i protagonisti dell’ultima trovata social di Morgan, che nelle ultime settimane sta divertendo migliaia di appassionati di musica trasformando nomi di città e paesi italiani in versi di canzoni diventate leggenda.

L’artista, al secolo Marco Castoldi, ha dato vita a una sorta di caccia musicale online che mescola geografia, cultura pop e ironia. Attraverso fotomontaggi pubblicati sui suoi profili social, Morgan sostituisce parole celebri dei testi con nomi di località italiane, creando accostamenti curiosi e spesso irresistibili.

Tra le immagini che hanno attirato l’attenzione c’è proprio quella dedicata a Cengio. Il nome del paese savonese compare infatti al posto della parola “changes” nel ritornello dell’omonimo successo di David Bowie. Così il celebre “Ch-ch-ch-ch-changes” diventa un sorprendente “Ch-ch-ch-ch-Cengio”, accompagnato dal resto della strofa originale. Un gioco linguistico semplice ma efficace, che ha immediatamente attirato l’attenzione degli utenti.

L’iniziativa fa parte di un progetto che Morgan ha ribattezzato “Contesti urbani”, una raccolta di immagini che coinvolge città e borghi di tutta Italia. Nessuna modifica reale ai cartelli stradali e nessuna provocazione contro il patrimonio pubblico: si tratta esclusivamente di elaborazioni grafiche pensate per giocare con la musicalità dei nomi e con la memoria collettiva legata ai grandi classici della musica internazionale.

Accanto a Cengio sono finite nella galleria virtuale anche altre località italiane. Pisa, ad esempio, prende il posto della parola “peace” nel celebre slogan musicale di John Lennon e Yoko Ono, mentre Noto viene inserita nel ritornello di “Notorious” dei Duran Duran. Il risultato è una sorta di atlante musicale alternativo che attraversa il Paese da nord a sud.

In Valbormida la trovata non è passata inosservata. Nel giro di poche ore l’immagine dedicata a Cengio ha iniziato a circolare sui telefoni e sui social network, generando commenti di ogni tipo. C’è chi ha accolto l’idea con entusiasmo, vedendola come una curiosa occasione di visibilità per il territorio, e chi invece ha colto l’occasione per ricordare pagine più controverse della storia locale, legate al passato industriale dell’Acna.

L’episodio conferma ancora una volta la capacità di Morgan di attirare attenzione e stimolare reazioni, spesso senza bisogno di spiegazioni o regole precise. Basta un’immagine, un riferimento musicale e un pizzico di fantasia per trasformare un semplice cartello stradale in un fenomeno virale. E così, almeno per qualche giorno, Cengio si è ritrovata idealmente accanto a David Bowie, entrando in quella particolare mappa della musica immaginata dal cantautore. Una presenza inattesa che ha regalato al borgo savonese una ribalta nazionale insolita e decisamente originale.

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