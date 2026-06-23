Genova: Circuito al Ducale festeggia dieci anni, a luglio torna il cinema sotto le stelle

Compie dieci anni "Circuito al Ducale", la rassegna cinematografica estiva che trasforma il Cortile Maggiore di Palazzo Ducale in una delle sale all’aperto più suggestive della città. La prima parte dell’edizione 2026 si svolgerà dall’1 al 31 luglio, proponendo una selezione dei migliori film della stagione appena conclusa e alcune delle novità più attese dell’estate.

L’appuntamento, ormai consolidato nel calendario culturale genovese, offrirà al pubblico la possibilità di assistere alle proiezioni nel cuore del centro storico, all’interno del principale polo culturale cittadino. Anche quest’anno sarà confermata la formula del "silent cinema", con cuffie individuali sanificate che consentono agli spettatori di regolare il volume e vivere l’esperienza cinematografica senza impatto acustico sull’area circostante.

Ad aprire il programma, il 1° luglio, sarà "Le città di pianura" di Francesco Sossai, tra le sorprese cinematografiche dell’anno e vincitore di otto David di Donatello. Nel corso del mese si alterneranno produzioni internazionali, film d’autore e opere premiate nei principali festival, con titoli firmati da registi come Steven Spielberg, Jafar Panahi, François Ozon e Joachim Trier.

Tre gli appuntamenti speciali in calendario. Il 2 e 3 luglio spazio al festival di danza e videodanza "Fuoriformato", con ingresso gratuito, mentre il 20 luglio sarà dedicato al venticinquesimo anniversario del G8 di Genova con la proiezione di "Diaz" di Daniele Vicari e un incontro con ospiti organizzato dall’Ordine dei Giornalisti della Liguria.

Le proiezioni inizieranno alle 21.30, ad eccezione della serata del 20 luglio che prenderà il via alle 20. Il cartellone comprende inoltre titoli come "Lo straniero", tratto dal romanzo di Albert Camus, "La torta del presidente", "Il caso 137", "Tienimi presente", il documentario "Giulio Regeni. Tutto il male del mondo" e "Allora balliamo", che chiuderà la rassegna il 31 luglio.

La manifestazione è promossa da Circuito, Alesbet e Centro Culturale Carignano in collaborazione con Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura ed Europa Cinemas, con il sostegno di BPER Banca, Santagostino e Finsea.

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