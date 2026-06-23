Moda e solidarietà a Nervi: alla Piscina Gropallo una sfilata benefica per i bambini del Gaslini

Una serata dedicata alla moda, alla solidarietà e all’impegno sociale per sostenere i piccoli pazienti dell’Ospedale Gaslini. Lunedì 29 giugno, alle 19.30, la Piscina Gropallo di Nervi farà da cornice a una sfilata benefica il cui ricavato sarà devoluto a Gaslininsieme ETS per finanziare il progetto di musicoterapia dell’istituto pediatrico genovese.

L’evento nasce dalla collaborazione tra Piscina Gropallo, Gioielleria Natoli, GALA Genova e Bottino Corsetteria, realtà storiche del commercio cittadino che hanno deciso di unire le forze per una causa solidale. A rendere originale l’iniziativa saranno le protagoniste della passerella: clienti e amiche delle attività coinvolte che, per una sera, vestiranno i panni di modelle, trasformando la sfilata in un momento di partecipazione collettiva.

Ospite speciale della manifestazione sarà la stilista milanese Fridami Art Haute Couture, nota per le sue creazioni dipinte a mano che fondono moda e arte in capi unici. A guidare la serata sarà la giornalista e conduttrice Chiara Lippi (nella foto dal profilo Facebook).

Dopo la sfilata, gli ospiti potranno partecipare a un aperitivo al tramonto curato da Anita 17 Bistrot, nella suggestiva cornice della Passeggiata Anita Garibaldi affacciata sul mare di Nervi.

L’intero ricavato dell’evento sarà destinato a Gaslininsieme ETS, la fondazione che sostiene le attività dell’Ospedale Gaslini. In particolare, i fondi raccolti contribuiranno al progetto di musicoterapia, uno strumento sempre più utilizzato per migliorare il benessere emotivo e la qualità della vita dei bambini durante il percorso di cura.

Per partecipare è previsto un contributo solidale di 50 euro a persona, aperitivo incluso. Le prenotazioni dovranno essere effettuate entro il 26 giugno. In caso di maltempo, la manifestazione sarà rinviata a data da destinarsi.

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