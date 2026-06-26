Polcevera Noir non va in vacanza: appuntamento a Pontedecimo e a Forte Tenaglie

Polcevera Noir, l'idea che porta i gialli nelle delegazioni del primo entroterra genovese, prosegue anche nelle ultime settimane di giugno senza sosta. Il nuovo appuntamento è quello di venerdì 26 ale 18 presso la sede della Fratellanza di Pontedecimo in via Isocorte: dialogo tra Orso Tosco e Bruno Morchio alla presenza anche di Sabrina De Bastiani e Daniele Cambiaso. Al centro della discussione il testo 'La malinconia del tartufo'.

Domenica, invece, lettura di brani noir presso Forte Tenaglie a partire dalle 16. Insieme a Bruno Morchio saranno protagonisti Sabrina De Bastiani, Daniele Cambiaso, Antonella Grandicelli, Massimo Damonte e Bruno Vallepiano.

"Successivo evento sarà il 4 luglio 'Giochi, talk e concerto'. Presto sveleremo di più" spiegano gli organizzatori.

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