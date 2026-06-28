"Seconda Chance", il lavoro come strumento di rinascita: il progetto che favorisce il reinserimento sociale

Offrire un'opportunità concreta a chi ha scontato o sta scontando una pena, favorendone il ritorno nella società attraverso il lavoro. È questo l'obiettivo di Seconda Chance, il progetto che mette in contatto il mondo delle imprese con le persone detenute o ex detenute, promuovendo percorsi di inclusione e reinserimento sociale.

Ospite della trasmissione Liguria Live di Telenord è Stella Ghersina, referente di Seconda Chance Liguria, che ha illustrato le attività dell'associazione e i risultati ottenuti sul territorio.

Il progetto nasce dalla convinzione che il lavoro rappresenti uno degli strumenti più efficaci per ridurre il rischio di recidiva e favorire un percorso di autonomia personale. Attraverso la collaborazione con aziende, istituzioni, enti del terzo settore e amministrazione penitenziaria, Seconda Chance crea occasioni di formazione e inserimento lavorativo per persone che desiderano ricostruire la propria vita dopo l'esperienza del carcere.

Durante l'intervista è stato sottolineato come il reinserimento non sia soltanto un beneficio per il singolo, ma un valore per l'intera collettività. Offrire una possibilità concreta di occupazione significa infatti favorire inclusione, responsabilità e sicurezza sociale, superando lo stigma che spesso accompagna chi ha avuto un passato giudiziario.

L'associazione opera anche sul fronte della sensibilizzazione, promuovendo una cultura dell'accoglienza e della responsabilità condivisa, affinché il percorso di reintegrazione possa trasformarsi in una reale opportunità di cambiamento.

L'incontro è stato l'occasione per ribadire il valore della collaborazione tra imprese, istituzioni e volontariato nel costruire percorsi di inclusione capaci di restituire dignità alle persone e contribuire a una società più coesa, nella quale la pena possa tradursi in una concreta possibilità di ripartenza.

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