Genova: sicurezza sul lavoro e obblighi normativi, il sindacato attacca i vertici di Aster

Misure legate al caldo torrido in cantieri e ambiente di lavoro: scontro sulla sostanza e sulle parole tra sindacati e Aster Genova.

"Riteniamo incomprensibile l'atteggiamento della direzione. Ci chiediamo, infatti, perchè si utilizzi il tema della sicurezza come uno slogan e come un merito esclusivamente aziendale, quando la tutela della salute nei luoghi di lavoro rappresenta prima di tutto un obbligo normativo e un diritto fondamentale dei lavoratori". Lo scrivono le sigle sindacali Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec in riferimento ai vertici di Aster Genova.

"Quello che suscita maggiore interesse - aggiunge la Rsu - è prendere atto che le misure adottate siano presentate come il risultato di accordi aziendali. Nulla nasce per caso e bisogna andare indietro almeno al 2019 per comprenderne l'avvio. Chiediamo quindi che venga rispettato il ruolo delle organizzazioni sindacali e ci domandiamo perchè vi sia questa ricerca di visibilità anche a costo di dimenticare il contributo di chi questi percorsi li ha costruiti e sottoscritti".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.