Genova: sicurezza sul lavoro e obblighi normativi, il sindacato attacca i vertici di Aster
di Redazione
"Chiediamo venga rispettato il ruolo delle organizzazioni sindacali"
Misure legate al caldo torrido in cantieri e ambiente di lavoro: scontro sulla sostanza e sulle parole tra sindacati e Aster Genova.
"Riteniamo incomprensibile l'atteggiamento della direzione. Ci chiediamo, infatti, perchè si utilizzi il tema della sicurezza come uno slogan e come un merito esclusivamente aziendale, quando la tutela della salute nei luoghi di lavoro rappresenta prima di tutto un obbligo normativo e un diritto fondamentale dei lavoratori". Lo scrivono le sigle sindacali Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec in riferimento ai vertici di Aster Genova.
"Quello che suscita maggiore interesse - aggiunge la Rsu - è prendere atto che le misure adottate siano presentate come il risultato di accordi aziendali. Nulla nasce per caso e bisogna andare indietro almeno al 2019 per comprenderne l'avvio. Chiediamo quindi che venga rispettato il ruolo delle organizzazioni sindacali e ci domandiamo perchè vi sia questa ricerca di visibilità anche a costo di dimenticare il contributo di chi questi percorsi li ha costruiti e sottoscritti".
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Tags:aster caldo sindacati
Condividi:
Altre notizie
"Seconda Chance", il lavoro come strumento di rinascita: il progetto che favorisce il reinserimento sociale
28/06/2026
di Stefano Rissetto
Liguria protagonista all'E-Workshop Corporate&Incentive sul turismo congressuale
27/06/2026
di Redazione
Il cardinale Bagnasco: "Far sposare i preti non è la via per garantire il futuro alla Chiesa"
27/06/2026
di Gilberto Volpara
Presentata la campagna per incentivare la donazione del sangue, Spiderman e Annalisa tra i testimonial
26/06/2026
di Claudio Baffico