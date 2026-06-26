Porto Antico, presentato il cartellone di EstateSpettacolo: concerti e intrattenimento per tutti i gusti

Porto Antico EstateSpettacolo ritorna per la sua 27ª edizione, animando l'estate genovese fino al 27 agosto. Dopo il tradizionale prologo del Suq Festival e la prima parte di Sea Stories Festival, la rassegna entra nel vivo domani con l'anteprima nazionale di "Fiorella canta Fabrizio e Ivano – Anime Salve", l'omaggio di Fiorella Mannoia a De André e Fossati. Si replica domenica 28.

Il cartellone, organizzato e coordinato da Porto Antico di Genova Spa, offre un programma di 75 spettacoli distribuiti nell'arco di due mesi, riunendo i festival più importanti e gli appuntamenti più attesi dell'estate in una formula polifonica capace di far convivere, anche nella stessa sera, eventi e pubblici diversi. EstateSpettacolo 2026 segna il record delle prevendite: con oltre 71mila biglietti. Il +10% sul totale degli spettatori dell'edizione 2025 (erano stati 65mila).

I tre palchi storici affacciati sul mare si confermano il cuore della manifestazione: l'Axpo Arena del Mare, centro dei grandi concerti; Piazza delle Feste, spazio trasversale per musica e incontri, e l'Isola delle Chiatte, suggestivo teatro sospeso tra acqua e cielo per gli appuntamenti più intimi. Ma quest'anno la rassegna supera i propri confini, allargandosi fino a Piazzale Mandraccio per un evento speciale.

"L'impegno organizzativo ed economico di Porto Antico per EstateSpettacolo – evidenzia il presidente Mauro Ferrando - assolve a due funzioni cruciali per la città: sostenere una stagione di altissimo livello con forte e crescente capacità di attrazione e promuovere la crescita del tessuto creativo locale, offrendo una proposta culturale ampia, articolata e di qualità. Il calendario di quest'anno e il numero record di biglietti pre-venduti ne sono la prova evidente. La nostra sfida futura è continuare a crescere in termini di spazi e capienza: l'Axpo Arena del Mare, dotata quest'anno di un nuovo palco ad alta tecnologia, ha consolidato la capienza di 6.000 persone, ma per rispondere alle richieste dei grandi promoter è necessario guardare oltre. L'estensione delle attività a Piazzale Mandraccio è il primo passo di una strategia di ampliamento logistico che punta a coinvolgere, in prospettiva, anche le aree di Piazzale Mare nelle darsene del Waterfront di Levante, valorizzando sempre più l'identità del Porto Antico come hub dello spettacolo dal vivo. Un saluto infine va a Claudio Baglioni, lo "vogliamo" qui per EstateSpettacolo 2027"".

"EstateSpettacolo è una delle rassegne che raccontano al meglio la capacità di Genova di vivere i propri spazi pubblici e di trasformarli in luoghi di cultura, partecipazione e incontro - dichiara la sindaca di Genova, Silvia Salis - questa 27ª edizione si presenta con una proposta ampia, capace di parlare a pubblici diversi e di accompagnare l'estate genovese con 75 appuntamenti tra musica, teatro e festival. Il Porto Antico è uno dei luoghi simbolo della città, uno spazio che unisce il mare al centro urbano e che, attraverso iniziative di qualità, continua a essere un punto di riferimento per residenti e turisti. Il valore di una manifestazione come questa sta anche nella sua capacità di generare ricadute positive per il territorio rendendo la città sempre più viva e accogliente".

"Siamo felici di inaugurare la ventisettesima edizione di Porto Antico EstateSpettacolo, una rassegna che rappresenta il fulcro dell'estate culturale genovese – commenta il vicepresidente della Regione Liguria con delega alla Cultura e Spettacolo Simona Ferro –. Ci aspetta un percorso culturale straordinario composto da ben 75 spettacoli, capace di far dialogare i grandi interpreti della canzone d'autore e del rock italiano con le tendenze musicali più amate dalle nuove generazioni, senza mai smettere di valorizzare la nostra tradizione teatrale e il cabaret d'eccellenza. L'amministrazione regionale continua a investire nello spettacolo dal vivo come motore di attrattività turistica, coesione sociale e sviluppo economico. Il Porto Antico di Genova è pronto, ancora una volta, a trasformarsi in un "palcoscenico a cielo aperto" per accogliere cittadini e visitatori in un'estate che si preannuncia imperdibile e ricca di grandi ospiti".

"Porto Antico EstateSpettacolo è uno degli appuntamenti che rendono la nostra città viva, attrattiva e ricca di opportunità di incontro. Grazie a un programma di qualità, la manifestazione richiama ogni anno decine di migliaia di persone e contribuisce a valorizzare l'immagine di Genova come città dinamica, accogliente e sempre più protagonista nel panorama degli eventi. Iniziative come questa generano valore per il territorio, favoriscono la partecipazione e rafforzano la capacità della città di attrarre pubblico e visitator" - dichiara il consigliere comunale delegato ai Grandi eventi, Lorenzo Garzarelli.

Il Programma in sintesi: grandi conferme e novità 2026

EstateSpettacolo unisce i grandi appuntamenti consolidati alle novità dell'anno, spaziando dal cantautorato al rock, dall'indie alle sonorità metal e jazz. Si confermano Live in Genova Festival, Palco sul Mare Festival, Porto Antico Prog Fest, Porto Live Metal Fest, Rawabet-Gezmataz e Ridere d'agosto ma anche prima. Raddoppiano l'impegno Altraonda Festival, che introduce gli spin-off Altraonda Party e Altraonda Extra, e Balena Festival che presenta Baleneasy. Entrano in calendario quattro eventi di Lonely Planet Ulisse Fest - La Festa del Viaggio che ha scelto Genova per l'edizione 2026. Il numero quattro ritorna per Bresh, con quattro serate: il 1°, il 3, il 4 e il 5 luglio. Radio Babboleo festeggia i suoi primi 50 anni il 2 luglio in Piazza delle Feste. Per la prima volta. con Altraonda Party , arriva una maratona non stop il 29 luglio: dalle 7 del mattino a mezzanotte con Il "Matinée Tour" di Cosmo, ospiti e sorprese fino al serale con Ok Giorgio.

Dopo qualche anno di assenza ecco i ritorni: torna il Il Teatro Carlo Felice con l'Orchestra Sinfonica che eseguirà il concerto "Guerre Stellari" (21 luglio) e il Louisiana Jazz Festival con "Electro Dixie" (22 luglio). E poi ancora artisti per tutti i gusti: I Nomadi (6 luglio), "Yellowjackets", l'evento jazz della Fondazione Carige con ZenArt, la Filarmonica Sestrese & Cromosuoni (20 luglio, ingresso gratuito), l'Omaggio a Morricone – Musiche da Oscar, Paolo Ruffini (1° agosto), la PFM (4 agosto) ed Enrico Nigiotti (5 agosto).

Il battesimo di Piazzale Mandraccio per EstateSpettacolo è il 25 e 26 luglio con il Warner Bros. Discovery Celebration Tour, due giorni di attività per famiglie e appassionati di cinema per celebrare le icone della cultura pop (da Batman a House of the Dragon, fino al 25° anniversario cinematografico de La Compagnia dell'Anello).

"La sfida più stimolante – conclude Luisella Tealdi, responsabile Eventi di Porto Antico di Genova SpA - è continuare a rinnovarsi senza perdere la propria identità. EstateSpettacolo cresce grazie alla fiducia di organizzatori, artisti e pubblico, ed è ormai un appuntamento atteso ben oltre i confini cittadini. Anche nel 2026 abbiamo costruito un cartellone capace di attraversare mondi diversi: la musica in tutte le sue espressioni, il teatro, la comicità, gli incontri di UlisseFest e la cultura Pop. È questo dialogo continuo tra generi e spazi a trasformare ogni sera in un'esperienza unica".

Elementi rilevati da un'indagine sui visitatori.

Da un'indagine elaborata da Luca Sabatini, data scientist di Regione Liguria, per Porto Antico di Genova Spa, tra i visitatori dell'area, condotta su 403 soggetti tra il 28 giugno il 31 luglio 2025, sono emersi alcuni dati interessanti riferibili al pubblico di EstateSpettacolo. Il 29% dei visitatori complessivi dell'area è arrivato per partecipare a un evento, l'8,9% ha anche consumato nei locali pubblici dell'area. Il 92,8% ha dichiarato di voler tornare in futuro e il 93,3% lo consiglierebbe. Giudizi molto positivi anche per i luoghi, mediamente oltre il 97% li ha giudicati idonei per ogni tipologia di pubblico: giovani, coppie, famiglie con bambini, turisti e anziani. L'88,3% li giudica idonei per le persone con disabilità. L'auto resta il mezzo di trasporto preferito, con il 28%, seguono le moto con il 22,6% e i mezzi pubblici con il 20,8%.

Il monitoraggio sui comportamenti e il gradimento del pubblico di Porto Antico continuerà anche per l'estate 2026, con un focus specifico su EstateSpettacolo.Porto Antico EstateSpettacolo ritorna per la sua 27ª edizione, animando l'estate genovese fino al 27 agosto. Dopo il tradizionale prologo del Suq Festival e la prima parte di Sea Stories Festival, la rassegna entra nel vivo domani con l'anteprima nazionale di "Fiorella canta Fabrizio e Ivano – Anime Salve", l'omaggio di Fiorella Mannoia a De André e Fossati. Si replica domenica 28.

Il cartellone, organizzato e coordinato da Porto Antico di Genova Spa, offre un programma di 75 spettacoli distribuiti nell'arco di due mesi, riunendo i festival più importanti e gli appuntamenti più attesi dell'estate in una formula polifonica capace di far convivere, anche nella stessa sera, eventi e pubblici diversi. EstateSpettacolo 2026 segna il record delle prevendite: con oltre 71mila biglietti. Il +10% sul totale degli spettatori dell'edizione 2025 (erano stati 65mila).

I tre palchi storici affacciati sul mare si confermano il cuore della manifestazione: l'Axpo Arena del Mare, centro dei grandi concerti; Piazza delle Feste, spazio trasversale per musica e incontri, e l'Isola delle Chiatte, suggestivo teatro sospeso tra acqua e cielo per gli appuntamenti più intimi. Ma quest'anno la rassegna supera i propri confini, allargandosi fino a Piazzale Mandraccio per un evento speciale.

"L'impegno organizzativo ed economico di Porto Antico per EstateSpettacolo – evidenzia il presidente Mauro Ferrando - assolve a due funzioni cruciali per la città: sostenere una stagione di altissimo livello con forte e crescente capacità di attrazione e promuovere la crescita del tessuto creativo locale, offrendo una proposta culturale ampia, articolata e di qualità. Il calendario di quest'anno e il numero record di biglietti pre-venduti ne sono la prova evidente. La nostra sfida futura è continuare a crescere in termini di spazi e capienza: l'Axpo Arena del Mare, dotata quest'anno di un nuovo palco ad alta tecnologia, ha consolidato la capienza di 6.000 persone, ma per rispondere alle richieste dei grandi promoter è necessario guardare oltre. L'estensione delle attività a Piazzale Mandraccio è il primo passo di una strategia di ampliamento logistico che punta a coinvolgere, in prospettiva, anche le aree di Piazzale Mare nelle darsene del Waterfront di Levante, valorizzando sempre più l'identità del Porto Antico come hub dello spettacolo dal vivo. Un saluto infine va a Claudio Baglioni, lo "vogliamo" qui per EstateSpettacolo 2027"".

"EstateSpettacolo è una delle rassegne che raccontano al meglio la capacità di Genova di vivere i propri spazi pubblici e di trasformarli in luoghi di cultura, partecipazione e incontro - dichiara la sindaca di Genova, Silvia Salis - questa 27ª edizione si presenta con una proposta ampia, capace di parlare a pubblici diversi e di accompagnare l'estate genovese con 75 appuntamenti tra musica, teatro e festival. Il Porto Antico è uno dei luoghi simbolo della città, uno spazio che unisce il mare al centro urbano e che, attraverso iniziative di qualità, continua a essere un punto di riferimento per residenti e turisti. Il valore di una manifestazione come questa sta anche nella sua capacità di generare ricadute positive per il territorio rendendo la città sempre più viva e accogliente".

"Siamo felici di inaugurare la ventisettesima edizione di Porto Antico EstateSpettacolo, una rassegna che rappresenta il fulcro dell'estate culturale genovese – commenta il vicepresidente della Regione Liguria con delega alla Cultura e Spettacolo Simona Ferro –. Ci aspetta un percorso culturale straordinario composto da ben 75 spettacoli, capace di far dialogare i grandi interpreti della canzone d'autore e del rock italiano con le tendenze musicali più amate dalle nuove generazioni, senza mai smettere di valorizzare la nostra tradizione teatrale e il cabaret d'eccellenza. L'amministrazione regionale continua a investire nello spettacolo dal vivo come motore di attrattività turistica, coesione sociale e sviluppo economico. Il Porto Antico di Genova è pronto, ancora una volta, a trasformarsi in un "palcoscenico a cielo aperto" per accogliere cittadini e visitatori in un'estate che si preannuncia imperdibile e ricca di grandi ospiti".

"Porto Antico EstateSpettacolo è uno degli appuntamenti che rendono la nostra città viva, attrattiva e ricca di opportunità di incontro. Grazie a un programma di qualità, la manifestazione richiama ogni anno decine di migliaia di persone e contribuisce a valorizzare l'immagine di Genova come città dinamica, accogliente e sempre più protagonista nel panorama degli eventi. Iniziative come questa generano valore per il territorio, favoriscono la partecipazione e rafforzano la capacità della città di attrarre pubblico e visitator" - dichiara il consigliere comunale delegato ai Grandi eventi, Lorenzo Garzarelli.

Il Programma in sintesi: grandi conferme e novità 2026

EstateSpettacolo unisce i grandi appuntamenti consolidati alle novità dell'anno, spaziando dal cantautorato al rock, dall'indie alle sonorità metal e jazz. Si confermano Live in Genova Festival, Palco sul Mare Festival, Porto Antico Prog Fest, Porto Live Metal Fest, Rawabet-Gezmataz e Ridere d'agosto ma anche prima. Raddoppiano l'impegno Altraonda Festival, che introduce gli spin-off Altraonda Party e Altraonda Extra, e Balena Festival che presenta Baleneasy. Entrano in calendario quattro eventi di Lonely Planet Ulisse Fest - La Festa del Viaggio che ha scelto Genova per l'edizione 2026. Il numero quattro ritorna per Bresh, con quattro serate: il 1°, il 3, il 4 e il 5 luglio. Radio Babboleo festeggia i suoi primi 50 anni il 2 luglio in Piazza delle Feste. Per la prima volta. con Altraonda Party , arriva una maratona non stop il 29 luglio: dalle 7 del mattino a mezzanotte con Il "Matinée Tour" di Cosmo, ospiti e sorprese fino al serale con Ok Giorgio.

Dopo qualche anno di assenza ecco i ritorni: torna il Il Teatro Carlo Felice con l'Orchestra Sinfonica che eseguirà il concerto "Guerre Stellari" (21 luglio) e il Louisiana Jazz Festival con "Electro Dixie" (22 luglio). E poi ancora artisti per tutti i gusti: I Nomadi (6 luglio), "Yellowjackets", l'evento jazz della Fondazione Carige con ZenArt, la Filarmonica Sestrese & Cromosuoni (20 luglio, ingresso gratuito), l'Omaggio a Morricone – Musiche da Oscar, Paolo Ruffini (1° agosto), la PFM (4 agosto) ed Enrico Nigiotti (5 agosto).

Il battesimo di Piazzale Mandraccio per EstateSpettacolo è il 25 e 26 luglio con il Warner Bros. Discovery Celebration Tour, due giorni di attività per famiglie e appassionati di cinema per celebrare le icone della cultura pop (da Batman a House of the Dragon, fino al 25° anniversario cinematografico de La Compagnia dell'Anello).

"La sfida più stimolante – conclude Luisella Tealdi, responsabile Eventi di Porto Antico di Genova SpA - è continuare a rinnovarsi senza perdere la propria identità. EstateSpettacolo cresce grazie alla fiducia di organizzatori, artisti e pubblico, ed è ormai un appuntamento atteso ben oltre i confini cittadini. Anche nel 2026 abbiamo costruito un cartellone capace di attraversare mondi diversi: la musica in tutte le sue espressioni, il teatro, la comicità, gli incontri di UlisseFest e la cultura Pop. È questo dialogo continuo tra generi e spazi a trasformare ogni sera in un'esperienza unica".

Elementi rilevati da un'indagine sui visitatori.

Da un'indagine elaborata da Luca Sabatini, data scientist di Regione Liguria, per Porto Antico di Genova Spa, tra i visitatori dell'area, condotta su 403 soggetti tra il 28 giugno il 31 luglio 2025, sono emersi alcuni dati interessanti riferibili al pubblico di EstateSpettacolo. Il 29% dei visitatori complessivi dell'area è arrivato per partecipare a un evento, l'8,9% ha anche consumato nei locali pubblici dell'area. Il 92,8% ha dichiarato di voler tornare in futuro e il 93,3% lo consiglierebbe. Giudizi molto positivi anche per i luoghi, mediamente oltre il 97% li ha giudicati idonei per ogni tipologia di pubblico: giovani, coppie, famiglie con bambini, turisti e anziani. L'88,3% li giudica idonei per le persone con disabilità. L'auto resta il mezzo di trasporto preferito, con il 28%, seguono le moto con il 22,6% e i mezzi pubblici con il 20,8%.

Il monitoraggio sui comportamenti e il gradimento del pubblico di Porto Antico continuerà anche per l'estate 2026, con un focus specifico su EstateSpettacolo.

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