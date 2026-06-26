Polizia, arrivano i rinforzi: otto nuovi commissari assegnati a Genova

GENOVA - A seguito del perfezionamento dei movimenti ministeriali dei Commissari della Polizia di Stato, hanno assunto servizio a Genova 8 nuovi Funzionari, che andranno a rinforzare vari Uffici, con l'obiettivo di implementare i servizi di controllo del territorio e fornire risposte efficaci alla collettività.

I neo-funzionari, provenienti dal 114° Corso di formazione per Commissari della Polizia di Stato, svolto presso la Scuola Superiore di Polizia a Roma, hanno conseguito il master di II livello in “Organizzazione management pubblico e leadership nella pubblica sicurezza”. All’esito di un anno di formazione specialistica, gli stessi completeranno in sede un periodo di tirocinio professionale.

Quattro di loro sono stati assegnati alla Questura, tre al VI Reparto Mobile e uno alla Polizia di Frontiera-Scalo Marittimo Aereo.

I Commissari che hanno preso servizio in Questura sono:

il Commissario Agostino Ciardiello, 28 anni, originario di Aversa, ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Università Luigi Vanvitelli di Caserta, un master in “Diritto, economia e management delle società cooperative” presso l’Università degli Studi di Roma Tre, nonché frequentato il corso di “Fondamenti di bilancio” presso la Bocconi SDA; avvocato amministrativista dal 2024 al 2025;

il Commissario Giulia Ferretti, 31 anni, originaria dell’Isola d’Elba, ha conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza presso l’Università di Pisa e la successiva abilitazione alla professione forense; Funzionario presso l’Agenzia delle Entrate di Lucca dal 2024 al 2025.

il Commissario Antonio Lijoi, 31 anni, originario di Ravenna ma genovese di adozione, ha conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Genova e la successiva abilitazione alla professione forense; Funzionario addetto presso l’Ufficio per il Processo del Tribunale di Genova dal 2022 al 2023, entrato a far parte dell’Amministrazione della Polizia di Stato nel 2023 al termine del 18°corso di formazione per la nomina di Vice Ispettore.

il Commissario Alessandra Lucarelli, 31 anni originaria di Roma, laureata in giurisprudenza presso l’Università di Roma Torvergata, già Funzionario del Tar del Lazio dal 2024 al 2025.

I Commissari che hanno preso servizio presso il VI Reparto Mobile sono:

il Commissario Antonio Albergo, 32 anni, pescarese, laureato in giurisprudenza alla Luiss Guido Carli;

il Commissario Fabrizio Cucinotta, 28 anni, originario di Catania, ha conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Catania e la successiva abilitazione alla professione forense; già sottotenente di Vascello della Marina Militare;

il Commissario Lucia Pesenti, 31 anni, genovese, ha conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Genova e ha frequentato la Scuola di specializzazione delle professioni legali; ha maturato esperienze lavorative presso Ente Locale di Genova.

Presso la Polizia di Frontiera-Scalo Marittimo Aereo di Genova ha preso servizio:

Il Commissario Agnese Di Costanzo, 30 anni, originaria di Pisa ma casertana d’adozione, laureata in giurisprudenza presso l’Università Federico II di Napoli, già Funzionario addetto all’Ufficio per il Processo- Sezione diritti reali e famiglia.

I Commissari neo-assegnati alla Questura, dopo essere stati accolti dal Questore e dal suo staff, hanno partecipato alla quotidiana riunione operativa, dove hanno avuto l’occasione di presentarsi e conoscere gli altri Dirigenti e Funzionari.

Il Questore Burdese, unitamente ai Dirigenti delle Specialità, rivolge a tutti i nuovi Commissari i migliori auguri di buon lavoro. L’elevata preparazione nonché la forte motivazione sia professionale che per la sede di servizio, ne consentirà una rapida integrazione a servizio della sicurezza di questo territorio.





( nella foto, da sinistra Lucarelli, Ciardiello, Lijoi, Ferretti)

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