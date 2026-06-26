Fim Cisl Liguria: “Chiederemo assemblea in azienda per incontrare i lavoratori. In Liguria in 4 mesi oltre 1200 infortuni sul lavoro nell’industria"

"La FIM-CISL Liguria esprime profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia e ai colleghi del lavoratore deceduto a seguito del grave incidente sul lavoro avvenuto in un azienda di Genova Voltri. Di fronte all’ennesima tragedia, ribadiamo che la sicurezza sul lavoro deve essere una priorità assoluta. Come FIM-CISL Liguria crediamo che formazione, prevenzione, controlli e partecipazione dei lavoratori sono strumenti indispensabili per contrastare una strage che continua a colpire il mondo del lavoro. Come sempre la FIM-CISL Liguria è in prima linea al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori per fermare questa piaga silenziosa che ha provocato in Liguria da gennaio ad aprile nel settore dell’industria quasi 1245 infortuni sul lavoro. A breve chiederemo, un assemblea per incontrare i lavoratori e fare il punto sul tema della sicurezza, perché la sicurezza deve essere un investimento costante da parte di tutti".

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