Sestri Levante, estate con ingressi contingentati alla Baia del Silenzio

Anche per l'estate 2026 la Baia del Silenzio sarà accessibile con ingressi regolamentati. Il Comune ha infatti confermato il sistema di contingentamento, che entrerà in vigore dal 1° luglio al 31 agosto con l'obiettivo di contenere l'afflusso di visitatori e garantire una migliore fruizione della spiaggia.

Durante il periodo interessato, tra le 8.30 e le 17.30, potranno sostare contemporaneamente sull'arenile non più di 450 persone. L'accesso sarà consentito fino al raggiungimento della capienza massima, senza alcun sistema di prenotazione preventiva.

La gestione del servizio è stata affidata alla Cooperativa Guardiani Giurati Lubrani S.C.Ar.L., risultata vincitrice dell'appalto assegnato attraverso la piattaforma Mepa. L'intervento comporta una spesa complessiva di circa 40 mila euro, coperta in parte grazie ai proventi dell'imposta di soggiorno 2026.

Per agevolare il controllo dei flussi, un'apposita ordinanza dispone la chiusura degli accessi pedonali da vico Byron e via Cappuccini. I bagnanti saranno indirizzati verso i tre ingressi autorizzati di via Portobello, vico Andersen e piazzetta Stalli, dove il personale incaricato monitorerà le presenze e consentirà l'ingresso fino al raggiungimento del limite previsto.

Restano inoltre confermati tutti i principali servizi gratuiti dedicati ai frequentatori della spiaggia. Saranno infatti garantiti il servizio di salvamento, affidato a Onda Blu Srl, le docce, i servizi igienici e l'infopoint gestito dall'ATS Outdoor Paradise, a supporto di residenti e turisti durante l'intera stagione balneare.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.