Tari, Campora a Telenord: "Aumenti fino al 6% per molti Comuni, è un problema che riguarda tutta la Liguria"

L'aumento della Tari preoccupa sempre di più le amministrazioni locali. A lanciare l'allarme è il sindaco di Campomorone, Giancarlo Campora, intervenuto a Liguria Live di Telenord per richiamare l'attenzione sugli effetti dei nuovi Piani Economico Finanziari (PEF) predisposti dall'Agenzia regionale dei rifiuti, che da quest'anno ha assunto la gestione del piano tariffario al posto della precedente struttura competente.

Secondo Campora, i primi PEF inviati ai Comuni registrano incrementi medi intorno al 6%, con ricadute economiche tutt'altro che trascurabili. "Ci sono amministrazioni che dovranno mettere in tariffa aumenti compresi tra i 30 e i 50 mila euro", spiega il sindaco, sottolineando come si tratti di costi destinati inevitabilmente a riflettersi sulla Tari pagata da cittadini e imprese.

Campomorone non ha ancora ricevuto il proprio piano finanziario, ma il primo cittadino guarda con preoccupazione a quanto sta accadendo negli altri enti locali. "Per noi il PEF non è ancora arrivato, ma quello che emerge dalle prime comunicazioni è un problema importante che coinvolge molti Comuni della Liguria", afferma.

A rendere ancora più delicata la situazione, secondo Campora, c'è il fatto che numerose amministrazioni giudicano non pienamente soddisfacente il livello dei servizi di raccolta e gestione dei rifiuti, pur dovendo fare i conti con un incremento dei costi. Una criticità che, aggiunge, riguarda anche realtà di grandi dimensioni come Genova, dove gli aumenti previsti sarebbero significativi.

Per il sindaco di Campomorone la questione merita un confronto urgente tra istituzioni, perché il rischio è quello di gravare ulteriormente sui bilanci comunali e sulle tasche dei contribuenti. "È un problema molto sentito e destinato ad avere un impatto su gran parte del territorio ligure", conclude.

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