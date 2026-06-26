"La signora Gisa è improvvisamente scomparsa", l'autore Michele Brambilla: "Il noir come lente per capire la realtà"

Michele Brambilla, scrittore e giornalista, direttore del Secolo XIX, torna in libreria con il nuovo noir "La signora Gisa è improvvisamente scomparsa" e lo presenta a Telenord durante Liguria Live.

Ambientato nella Brianza dell'estate 1981, il romanzo prende avvio dalla misteriosa sparizione di Gisa Lampugnani, svanita nel nulla dalla sua villa di Montevecchia senza lasciare alcuna traccia. Nessun segno di effrazione, nessun corpo, soltanto silenzi, contraddizioni e interrogativi destinati a moltiplicarsi. Il primo sospettato è il marito, Artemio Mombelli: il suo comportamento appare troppo freddo, troppo controllato. Ma ben presto l'indagine rivela un intreccio ben più complesso, fatto di testimonianze ambigue, depistaggi, auto avvistate nella notte e verità mai completamente confessate. Mentre l'inchiesta ufficiale si arena, due giovani cronisti decidono di seguire piste alternative, immergendosi in una rete di segreti che conduce tra denaro nascosto, identità celate ed estremismo politico. Fuga volontaria, truffa o delitto perfetto? È la domanda che accompagna il lettore fino all'ultima pagina. Con una scrittura tesa e coinvolgente, Brambilla ricostruisce l'atmosfera della provincia lombarda e della Milano più oscura degli anni Ottanta, regalando un noir in cui ogni indizio sembra avvicinare la soluzione del caso, salvo poi allontanarla ancora.

Giornalista e saggista, Michele Brambilla nel corso della sua carriera ha diretto La Provincia di Como, la Gazzetta di Parma, il Resto del Carlino e QN Quotidiano Nazionale. Tra i suoi libri figurano L'Eskimo in redazione, Sempre meglio che lavorare, Coraggio, il meglio è passato, Vinceremo di sicuro, In provincia e I peggiori anni della nostra vita. In questa intervista a Liguria Live racconta la genesi del romanzo, il confine tra cronaca e narrativa e il fascino dei grandi misteri italiani rimasti irrisolti.

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