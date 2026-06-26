Genova, tre giorni da bollino rosso per le ondate di calore: come affrontarli e i punti di riferimento

GENOVA - Il primo di tre giorni da bollino rosso per ondate di calore su Genova, con temperature elevate almeno sino a domenica. Alti anche i tassi di umidità e il caldo nelle ore notturne (mai sotto i 25 gradi).

Massima attenzione sui grandi eventi, con la necessità per gli organizzatori di adottare misure di prevenzione, percorsi dedicati nei pronto soccorso per trattare malori da afa e disidratazione. E puntare sulla medicina del territorio, inclusi i medici di famiglia e le Case di Comunità, per ridurre gli accessi in ospedale.

Sono le misure previste dalla circolare del ministero della Salute diramata oggi per far fronte all'eccezionale ondata di calore proveniente dal Nord Africa che investe l'Italia ma che sta mettendo sotto scacco tutta l'Europa: dalla Francia alla Spagna, dalla Germania all'Inghilterra, si registrano centinaia di vittime, temperature del suolo vicine ai 50 gradi, udienze nei tribunali sospese, scuole chiuse.

Ecco i consigli degli esperti:

Evita di esporti al caldo e al sole diretto nelle ore più calde della giornata (tra le 11.00 e le 18.00)

Evita le zone particolarmente trafficate

Evita l’attività fisica intensa all’aria aperta durante gli orari più caldi della giornata

Indossa indumenti chiari, leggeri in fibre naturali (es. cotone, lino), riparati la testa con un cappello leggero di colore chiaro e usa occhiali da sole

Proteggi la pelle dalle scottature con creme solari ad alto fattore protettivo

Bevi molti liquidi, moderando l’assunzione di bevande gassate o zuccherate, tè e caffè. Evita, inoltre, bevande troppo fredde e bevande alcoliche

Trascorri le ore più calde della giornata nella stanza più fresca della casa, bagnandoti spesso con acqua fresca

Se assumi farmaci, non sospendere autonomamente terapie in corso ma consulta il tuo medico curante per eventuali adeguamenti della terapia farmacologica

Fai attenzione alla corretta conservazione dei farmaci

Evita di metterti in viaggio nelle ore più calde (11.00 - 18.00) e porta con te scorte di acqua

Non lasciare persone non autosufficienti, bambini e anziani, anche se per poco tempo, nella macchina al sole

Assicurati che le persone malate e/o costrette a letto, non siano troppo coperte

Offri assistenza a persone a maggiore rischio (ad esempio anziani che vivono da soli) e segnala ai servizi socio-sanitari eventuali situazioni che necessitano di un intervento

In presenza di sintomi dei disturbi legati al caldo contatta un medico

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