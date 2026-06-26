Regione Liguria, la visita al Consolato Generale d’Italia a Hong Kong chiude la settimana cinese

La visita della delegazione della Regione Liguria al Consolato di Hong Kong ha segnato l'ultimo momento di una settimana intensa e produttiva in Cina. La delegazione ha avuto l'opportunità di esplorare legami istituzionali e commerciali fondamentali, consolidando la presenza della Liguria nel mercato cinese.

La missione è cominciata a Pechino, con importanti incontri istituzionali e la partecipazione alla cerimonia di apertura della fiera CISCE 2026. Il capo di gabinetto della Regione Liguria, Ammiraglio Massimiliano Nannini, ha guidato una serie di eventi significativi, incluso l'inaugurazione del padiglione della Liguria, dove rappresentanti istituzionali e imprenditoriali hanno presentato opportunità di investimento e collaborazione.

Al termine della settimana, Nannini ha condiviso le sue impressioni durante la visita al Consolato italiano di Hong Kong. Ha sottolineato: "Questa settimana è stata molto produttiva. Abbiamo intrattenuto relazioni importanti a livello istituzionale e commerciale. Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti e siamo pronti a continuare il percorso avviato."

Ha inoltre affermato che le relazioni costruite in Cina rappresentano una base solida per futuri sviluppi: "Abbiamo dato il via a collaborazioni che porteranno sicuramente alla nostra regione risultati significativi, dalle infrastrutture alla logistica e all'alta tecnologia."

Nannini ha sottolineato la necessità di mantenere attive le relazioni instaurate: "È essenziale dare continuità ai contatti che abbiamo stabilito. La squadra tornerà in Italia per discutere i prossimi passi." Ha evidenziato l'interesse crescente delle aziende e delle istituzioni a collaborare con la Cina, sottolineando come la Liguria sia stata un punto di riferimento per l'Italia durante questa missione.

La missione della Regione Liguria a Hong Kong e Pechino ha evidenziato l'impegno della regione nel promuovere relazioni bilaterali con la Cina. Con il supporto delle istituzioni e delle imprese locali, Liguria si sta posizionando come un attore chiave per lo sviluppo economico e commerciale, rafforzando i legami con un mercato in continua evoluzione. Come ha concluso Nannini, "Questa settimana non solo ha rappresentato Liguria e Italia in modo autorevole, ma ha anche aperto la strada a futuri successi".

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