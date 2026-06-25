Airidea vola con un solo passeggero, proteste a Bergamo: "Controsenso ecologico". La compagnia sospende i collegamenti regionali

Airidea ha deciso di sospendere temporaneamente i collegamenti regionali tra Bergamo-Orio e Genova, Rimini e Perugia, avviati in via sperimentale il 9 giugno. La decisione è legata alle scarse prenotazioni registrate nelle prime settimane di attività e alla necessità di valutare la sostenibilità economica del progetto in vista dell'autunno.

La vicenda ha attirato l'attenzione dopo il caso del volo Genova-Bergamo effettuato con una sola passeggera a bordo, una giornalista specializzata nel settore dei viaggi, episodio che ha alimentato le critiche sull'efficacia e sull'impatto ambientale dell'iniziativa.

I gruppi di Sinistra Italiana Bergamo e Futura hanno accolto positivamente la sospensione, definendo questi collegamenti un "controsenso ecologico" in quanto operano su tratte inferiori ai 500 chilometri già servite dal trasporto ferroviario. Secondo i promotori della protesta, in un contesto di crisi climatica non sarebbe sostenibile incentivare l'uso dell'aereo per brevi distanze, soprattutto quando i voli viaggiano con bassi livelli di riempimento. Le forze politiche chiedono quindi che la sospensione diventi definitiva e che si apra un confronto più ampio sull'impatto ambientale dell'aeroporto di Orio al Serio, inclusi i voli notturni e il volume complessivo del traffico aereo.

Nella propria replica, Airidea sottolinea che il progetto nasce per rispondere a esigenze concrete di mobilità di cittadini e imprese e che ogni collegamento viene costantemente monitorato sulla base della domanda reale. La compagnia precisa che il volo con una sola passeggera è stato effettuato perché già confermato: la politica aziendale prevede infatti la cancellazione delle tratte prive di prenotazioni, ma non dei voli già acquistati, per evitare disagi a clienti e aziende che hanno programmato i propri spostamenti. Airidea evidenzia inoltre che la sospensione della rotta Genova-Bergamo era già oggetto di valutazione e che una decisione definitiva sarà presa a settembre, quando sarà possibile analizzare meglio le manifestazioni di interesse ricevute dal mercato. Airidea ribadisce quindi l'intenzione di sviluppare collegamenti regionali mirati ed efficienti, conciliando sostenibilità economica e utilità per il territorio.

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