Parco dell’Antola, tutto pronto per la Festa di San Pietro: tradizione, natura e comunità nel cuore dell’entroterra

Grande attesa nel territorio dell’Parco Naturale Regionale dell'Antola per la tradizionale Festa di San Pietro, uno degli appuntamenti più sentiti dell’estate nell’entroterra ligure. Una manifestazione che ogni anno richiama residenti, escursionisti, famiglie e visitatori desiderosi di trascorrere una giornata all’insegna della spiritualità, della convivialità e della scoperta delle bellezze naturalistiche del territorio.





In collegamento con Liguria Live a Telenord è intervenuto Alessio Schiavi, che ha presentato il programma dell’evento e le iniziative previste per l’edizione di quest’anno. La festa rappresenta un momento di incontro importante per le comunità locali e un’occasione per valorizzare il patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico dell’area dell’Antola.





Nel corso dell’intervista sono stati illustrati gli appuntamenti religiosi e le attività collaterali che accompagneranno la giornata, tra momenti di aggregazione, iniziative dedicate alle famiglie e opportunità per conoscere più da vicino la storia e le tradizioni del territorio. Un evento che mantiene vive usanze tramandate di generazione in generazione e che continua a rappresentare un punto di riferimento per gli abitanti dell’entroterra.





Le immagini realizzate nell’entroterra e all’interno del Parco dell’Antola hanno mostrato alcuni degli scorci più suggestivi della zona: sentieri immersi nel verde, panorami che si aprono tra montagne e vallate, piccoli borghi ricchi di storia e un ambiente naturale che costituisce una delle principali attrazioni della Liguria interna. Un patrimonio che la festa contribuisce a promuovere e a far conoscere a un pubblico sempre più ampio.





L’appuntamento con San Pietro si conferma così non soltanto una celebrazione religiosa, ma anche una preziosa occasione per riscoprire il legame tra comunità e territorio, valorizzando un’area che rappresenta una delle eccellenze naturalistiche della regione. Un evento capace di unire tradizione, turismo sostenibile e promozione dell’entroterra, offrendo ai partecipanti l’opportunità di vivere una giornata immersi nella natura e nelle radici culturali del Parco dell’Antola.

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