Termovalorizzatore, Bucci: "Auspico che entro il 30 giugno Amiu partecipi al bando assieme alle altre sei aziende"
di Redazione
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Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci commenta le indiscrezioni che vorrebbero Amiu partecipare al bando per la creazione di un termovalorizzatore. Scartata l'ipotesi Scarpino, restano in piedi diverse altre opportunità. Intanto servirà un accordo con gli eventuali comuni interessati, in caso contrario possibile una strada alternativa.
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