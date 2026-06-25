Grande caldo, Ferraloro (Federcostruzioni): "Come lavorare in sicurezza nell’edilizia durante le ondate di calore"

Liguria Live di Telenord dedica un approfondimento al tema della sicurezza nei cantieri durante le ondate di calore, fenomeno sempre più frequente e intenso che sta incidendo in modo significativo sulle condizioni di lavoro nel settore delle costruzioni.

In collegamento è intervenuto Emanuele Ferraloro, presidente di Federcostruzioni, che ha illustrato le principali criticità legate alle alte temperature e le misure necessarie per garantire la tutela della salute dei lavoratori.

Nel corso dell’intervento sono stati analizzati i rischi connessi allo stress termico, alla disidratazione e ai colpi di calore, particolarmente rilevanti per chi opera all’aperto e svolge attività fisicamente impegnative. Ferraloro ha sottolineato l’importanza di adottare adeguate misure preventive, tra cui la rimodulazione degli orari di lavoro nelle fasce meno calde della giornata, l’organizzazione di pause frequenti in aree ombreggiate, una corretta idratazione e l’utilizzo di dispositivi e indumenti idonei.

L’attenzione si è concentrata anche sulla necessità di rafforzare la formazione e la sensibilizzazione dei lavoratori, affinché siano in grado di riconoscere tempestivamente i sintomi dei malori causati dal caldo e di intervenire rapidamente in caso di emergenza.

Ferraloro ha inoltre evidenziato come il cambiamento climatico stia imponendo nuove sfide al comparto edilizio, rendendo sempre più urgente l’adozione di strategie organizzative e normative capaci di coniugare produttività e sicurezza. Un confronto che ha posto al centro il valore della prevenzione e della tutela della salute nei cantieri, ribadendo l’importanza di affrontare in modo strutturato gli effetti delle temperature estreme sul mondo del lavoro.

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