Turismo e accessibilità: presentata la guida mare e la guida ospitalità accessibile
di Redazione
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Presentata la guida Mare e la guida Ospitalità 2026, che consente di reperire ambiti accessibili ai portatori di handicap. Un'iniziativa promossa dalla Regione Liguria, e che evidenzia numeri in costante crescita. Tra gli intervenuti, il presidente di Regione Liguria Marco Bucci, l'assessore al Turismo Luca Lombardi e l'assessore al Demanio Marco Scajola.
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