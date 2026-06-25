Attualità

Turismo e accessibilità: presentata la guida mare e la guida ospitalità accessibile

di Redazione

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Turismo e accessibilità: presentata la guida mare e la guida ospitalità accessibile
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Presentata la guida Mare e la guida Ospitalità 2026, che consente di reperire ambiti accessibili ai portatori di handicap. Un'iniziativa promossa dalla Regione Liguria, e che evidenzia numeri in costante crescita. Tra gli intervenuti, il presidente di Regione Liguria Marco Bucci, l'assessore al Turismo Luca Lombardi e l'assessore al Demanio Marco Scajola.

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