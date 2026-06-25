Gaslininsieme, sfilata benefica il 29 giugno: clienti modelle per un giorno a sostegno della musicoterapia

Una serata in cui la moda diventa strumento di solidarietà e partecipazione. Lunedì 29 giugno, alle ore 19.30, la Piscina Gropallo di Nervi ospiterà una speciale sfilata benefica il cui ricavato sarà devoluto a Gaslininsieme ETS per sostenere il progetto di musicoterapia dell’Istituto Giannina Gaslini. Hanno presentato l'iniziativa a Liguria Live di Telenord Manuela Carena (Corsetteria Bottino, Federmoda), Sonia Zotti (Piscina Gropallo) e Federica Intermite (Gaslininsieme)

L’iniziativa è promossa da Piscina Gropallo, Gioielleria Natoli, GALA Genova e Bottino Corsetteria, realtà che da anni rappresentano un punto di riferimento nel panorama commerciale genovese. Gioielleria Natoli, fondata nel 1915, è una storica insegna cittadina dell’alta gioielleria e dell’orologeria; Bottino Corsetteria è conosciuta per la sua lunga tradizione nel settore dell’intimo e della moda mare; GALA Genova propone una selezione ricercata di abbigliamento e accessori, con attenzione alle tendenze e allo stile contemporaneo.

A rendere speciale la serata saranno soprattutto le protagoniste della passerella: clienti e amiche delle attività coinvolte che, per una sera, vestiranno i panni di modelle per un giorno, interpretando lo spirito autentico dell’iniziativa e trasformando la sfilata in un momento di condivisione e sostegno concreto a favore dei bambini del Gaslini.

Ospite speciale dell’evento sarà la stilista milanese Fridami Art Haute Couture, conosciuta per le sue creazioni dipinte a mano che fondono arte e moda, dando vita ad abiti unici e irripetibili.

A condurre la serata sarà la giornalista e presentatrice Chiara Lippi, che accompagnerà il pubblico tra eleganza, creatività e solidarietà.

Al termine della sfilata, gli ospiti potranno partecipare a un aperitivo al tramonto curato da Anita 17 Bistrot, nella suggestiva cornice della Passeggiata Anita Garibaldi, affacciata sul mare di Nervi.

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