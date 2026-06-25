Genova, bollino rosso caldo per il caldo: A.S.Ter attiva il piano per tutelare i lavoratori

GENOVA - In occasione dell’allerta per le elevate temperature prevista per domani, venerdì 26 giugno a Genova, A.S.Ter. ha attivato tutte le misure previste per garantire la tutela della salute e della sicurezza dei propri lavoratori impegnati nelle attività operative sul territorio.

In applicazione degli accordi di secondo livello, che prevedono misure ancora più cautelative rispetto al protocollo regionale, tutte le squadre operative anticiperanno di un’ora l’inizio delle attività, così da concentrare il lavoro nelle fasce orarie più favorevoli della giornata.

Saranno inoltre sospese le lavorazioni considerate a maggior rischio di esposizione al calore, a partire dagli interventi di asfaltatura, che richiedono condizioni particolarmente gravose per gli operatori.

Tutto il personale operativo è stato inoltre dotato di adeguate scorte di acqua e sali minerali, come previsto dal protocollo, e i responsabili dei servizi monitoreranno costantemente l’evoluzione delle condizioni meteo e lo stato di benessere delle squadre impegnate sul territorio.

«La tutela della salute e della sicurezza dei nostri lavoratori viene prima di ogni altra esigenza – dichiara la direttrice generale di A.S.Ter., Francesca Aleo –. Da tempo abbiamo adottato accordi aziendali che, in occasione delle ondate di calore, prevedono misure ancora più restrittive rispetto a quelle indicate dal protocollo regionale. L’anticipo dell’orario di lavoro, la sospensione delle lavorazioni maggiormente a rischio o spostamento delle attività non differibili in orario notturno ci consentono di garantire la continuità dei servizi essenziali senza mai mettere in secondo piano la sicurezza di chi ogni giorno opera al servizio della città.»

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