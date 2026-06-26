Dalla Colombia al Venezuela: i tormenti dell'America Latina secondo Roberto Albisetti

Dalla crisi umanitaria del Venezuela, squassato da un terribile terremoto, alle sfide economiche della Colombia, che ha appena cambiato presidente, passando per le tensioni geopolitiche che attraversano l'intero continente latinoamericano, il banchiere ed economista Roberto Albisetti offre a Telenord, intervenendo a Liguria Live, una lettura maturata in oltre vent'anni di esperienza professionale tra istituzioni internazionali e mercati emergenti.

L'America Latina, spesso percepita come periferia degli equilibri globali, torna oggi al centro delle dinamiche economiche e strategiche, mentre il mondo affronta una nuova stagione di conflitti, frammentazione geopolitica e competizione tra grandi potenze.

In questa conversazione, Albisetti analizza le fragilità e le opportunità della regione, il ruolo delle risorse naturali, gli effetti delle guerre sull'economia mondiale e le prospettive di un ordine internazionale sempre più instabile. Sullo sfondo, ruolo silenzioso di Cina e Russia, intenzionate a sottrarre spazio di influenza agli Stati Uniti.

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