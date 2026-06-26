Baccini presenta a Telenord la canzone per Carlo Pernat: "Un carissimo amico e un simbolo di libertà, fantasia e voglia di vivere"

Francesco Baccini torna con un nuovo brano che intreccia autobiografia, memoria collettiva e amicizia. Da oggi è disponibile in radio e sulle piattaforme digitali "Carlo Pernat", quarto estratto di "Nomi e Cognomi 2", l'album di inediti in uscita il prossimo autunno che riprende idealmente il percorso iniziato con lo storico Nomi e Cognomi del 1992. Il musicista è intervenuto a Telenord, durante Liguria Live, per presentare il nuovo brano.

Il protagonista della canzone è Carlo Pernat, volto noto del Motomondiale e manager che nel corso della sua carriera ha accompagnato alcuni dei più grandi piloti italiani. Ma il nuovo singolo non racconta il professionista: al centro c'è l'amico di sempre, conosciuto da Baccini oltre trent'anni fa a Genova, davanti al Bar Lino di piazza Alimonda, luogo simbolo per tanti tifosi rossoblù. Il cantautore sceglie così di celebrare una persona che, ai suoi occhi, ha sempre vissuto seguendo il proprio istinto, senza piegarsi alle convenzioni. Un ritratto sincero che diventa anche il pretesto per raccontare un'intera generazione cresciuta tra gli anni Settanta e Ottanta. Il testo è infatti attraversato da immagini che appartengono alla memoria di molti italiani: le trasmissioni televisive del sabato sera, il calcio, le motociclette, le estati trascorse nei cortili, le prime libertà conquistate e un Paese in piena trasformazione. Ricordi personali che si trasformano in un racconto collettivo, capace di evocare un'epoca con leggerezza e nostalgia. Anche Carlo Pernat ha accolto con entusiasmo il brano, definendolo un ritratto fedele degli anni condivisi e della generazione a cui entrambi appartengono.

Dal punto di vista musicale, "Carlo Pernat" recupera il gusto della canzone d'autore costruita sulle storie. L'arrangiamento, curato da Mauro Ottolini, punta su sonorità calde e strumenti suonati dal vivo, con chitarre, pianoforte, fisarmonica, percussioni e perfino un kazoo, privilegiando spontaneità e dialogo tra i musicisti. Con oltre tre decenni di carriera alle spalle, Francesco Baccini conferma ancora una volta la sua cifra stilistica: raccontare persone vere, trasformando esperienze quotidiane in canzoni capaci di parlare a un pubblico ampio. Dagli esordi premiati con la Targa Tenco fino alle collaborazioni con grandi nomi della musica italiana, il cantautore genovese continua a mettere al centro delle sue opere la forza delle storie, scegliendo questa volta di rendere omaggio a un'amicizia che dura da una vita.

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