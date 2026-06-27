Liguria protagonista all'E-Workshop Corporate&Incentive sul turismo congressuale

La Liguria è protagonista oggi all'E-Workshop Corporate & Incentive 2026, uno dei principali appuntamenti italiani dedicati al turismo congressuale e incentive, settore sempre più strategico per la crescita dell'economia turistica e per la destagionalizzazione dei flussi.

Nell'ambito dell'attività di co-marketing promossa da Regione Liguria, a rappresentare l'offerta regionale è il Consorzio Meet in Liguria, presente all'evento organizzato da Ediman insieme ai principali operatori italiani del comparto e a centinaia di meeting planner aziendali e di agenzia.

La giornata di workshop e incontri B2B rappresenta un'importante occasione per presentare la Liguria come destinazione ideale per congressi, convention aziendali, incentive e team building, un segmento turistico caratterizzato da una spesa media elevata e dalla capacità di generare presenze anche al di fuori della stagione balneare.

Il turismo MICE costituisce infatti uno degli strumenti più efficaci per distribuire i flussi durante tutto l'anno, valorizzando strutture ricettive, centri congressi, servizi, ristorazione e filiere locali. Un indotto che coinvolge numerose professionalità e contribuisce a rendere più stabile l'economia turistica del territorio.

"La Liguria può contare su un'offerta particolarmente competitiva: città d'arte, borghi, dimore storiche, waterfront, strutture congressuali moderne e un patrimonio paesaggistico unico consentono infatti di coniugare gli appuntamenti di lavoro con esperienze autentiche legate al mare, all'outdoor, all'enogastronomia e alla cultura – afferma l'assessore regionale al Turismo Luca Lombardi –. La partecipazione all'E-Workshop Corporate & Incentive rientra nelle attività di promozione sviluppate da Regione Liguria insieme a Meet in Liguria per consolidare la presenza della destinazione nei principali appuntamenti dedicati al mercato MICE nazionale e internazionale, intercettando una domanda sempre più orientata verso destinazioni sostenibili e capaci di offrire esperienze di qualità. Attraverso iniziative di questo tipo, la Liguria continua a investire su un comparto che rappresenta una leva importante per la competitività del turismo regionale, favorendo nuove opportunità di sviluppo per imprese, operatori e territori".

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