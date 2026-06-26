Presentata la campagna per incentivare la donazione del sangue, Spiderman e Annalisa tra i testimonial

Lo Spiderman ligure Mattia Villardita, i giocatori di Genoa e Sampdoria Masini e Conti, Jean-Claude e Madre, i personaggi della sit-com Sensualità a corte e infine Marco Bucci e Silvia Salis sono i protagonisti della nuova campagna di comunicazione Prima di partire donate sangue lanciata da Regione Liguria.

L'obiettivo è quello di promuovere la donazione di sangue e plasma durante il periodo estivo.

"La campagna serve a tutti quelli che hanno bisogno e deve aiutare - sottolinea Bucci - a lanciare il messaggio che donare il sangue è una cosa positiva perché andrà a beneficio di qualcuno che ha dei problemi".

Tre le clip che verranno trasmesse dalle televisioni locali, sul web e sui canali social istituzionali.

Che avranno come filo conduttore l'amichevole Cavaliere Spiderman di quartiere Mattia Villardita assieme a due protagonisti: nella prima i calciatori Masini e Conti, nella seconda gli attori Marcello Cesena e Simona Garbarino che interpretano i personaggi di Jean-Claude e Madre e nell'ultima proprio Marco Bucci e Silvia Salis. Ad appoggiare l'iniziativa anche la cantante Annalisa che ha aperto la conferenza con un video in cui ha invitato a donare sangue.

"D'estate ovviamente c'è una richiesta più alta - ha aggiunto Salis - c'è uno stato di emergenza, anche perché le persone stanno meno in città e calano un po' le donazioni. Quindi proprio per questo bisogna sottolineare quanto sia importante farlo tutto l'anno e quanto non bisogna dar per scontato andare all'ospedale e riuscire a trovarne, a essere curati".

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