Benvenuti in Liguria mercoledì sera alla scoperta dell'estate in Vallescrivia: dalle 20.30 su Telenord

Dopo la puntata dedicata a Sassello e Pontinvrea, mercoledì primo luglio Benvenuti in Liguria fa tappa in Vallescrivia. Assieme al Cucinosofo Sergio Rossi, focus dedicato ai comuni aderenti all'Unione dei Comuni dello Scrivia con tappe tra Busalla, Crocefieschi, Vobbia, Ronco e Isola del Cantone.

Appuntamento dalle 20.30 su Telenord e telenord.it del primo luglio attraverso racconti di giovani che, con tenacia, operano in questo territorio 365 giorni all'anno e lo fanno attraverso attività agricole o culinarie. Nel corso dell'itinerario, anche, le testimonianza di veri e propri angoli di tranquillità dove è possibile fare il bagno o trovare la reale frescura ormai dimenticata in città. Colori e panorami (foto Fabio Rotondale) che rendono simili borghi vere e proprie perle di Liguria, nonchè, teatro di fortunate quanto imminenti sagre.

Il tutto tra ricette originali, sport e figure originali. Immancabile, l'apporto di Irene regina di Strassera, la piccola borgata di Crocefieschi.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.