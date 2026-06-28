Emergenza caldo nei cantieri, Filca Cisl Liguria chiede interventi immediati, Tafaria a Telenord: "La sicurezza dei lavoratori prima di tutto"

L'ondata di caldo che sta interessando la Liguria riaccende l'attenzione sulle condizioni di lavoro nei cantieri edili. A lanciare l'allarme è Andrea Tafaria, segretario generale della Filca Cisl Liguria, intervenuto durante la trasmissione Liguria Live a Telenord, dove ha ribadito la necessità di adottare misure concrete per tutelare la salute dei lavoratori esposti alle alte temperature.

Secondo il sindacato, il progressivo aumento delle temperature rende sempre più difficile svolgere attività fisicamente impegnative all'aperto, con il rischio di colpi di calore, disidratazione e malori che possono compromettere la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per questo la Filca Cisl chiede l'introduzione di contromisure immediate, a partire dalla rimodulazione degli orari di lavoro nelle fasce più calde della giornata, dall'incremento delle pause, dalla disponibilità costante di acqua e aree ombreggiate e, nei casi più critici, dalla sospensione temporanea delle attività quando le condizioni climatiche non consentono di operare in sicurezza.

«La tutela della salute deve avere la priorità rispetto a qualsiasi esigenza produttiva», ha sottolineato Tafaria, evidenziando come il cambiamento climatico stia trasformando le ondate di calore in un fenomeno sempre più frequente e che richiede un adeguamento dell'organizzazione del lavoro.

Il sindacato chiede inoltre un confronto con istituzioni, imprese e parti sociali per definire protocolli condivisi che consentano di affrontare in modo strutturale le emergenze legate alle temperature estreme, evitando che il caldo diventi un ulteriore fattore di rischio in un settore già caratterizzato da un elevato numero di infortuni.

L'appello della Filca Cisl arriva in giorni in cui le previsioni meteo indicano valori ben superiori alle medie stagionali anche in Liguria, con particolare attenzione ai lavoratori impiegati nei cantieri, sulle strade e in tutte le attività svolte all'aperto.

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