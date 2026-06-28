Emergenza caldo a Genova, nel fine settimana nove accessi in Pronto soccorso al San Martino per disidratazione

Nelle ultime 24 ore, dalle 16 di ieri alle 16 di oggi, si sono registrati diversi accessi ai Pronto soccorso genovesi correlabili alle alte temperature, in particolare per casi di disidratazione e un episodio presincopale, fenomeni tipici delle ondate di calore che in questi giorni stanno interessando il territorio.

All’ospedale Villa Scassi è stata assistita una giovane donna di 19 anni per un episodio presincopale, verosimilmente legato al caldo e alla prolungata esposizione a temperature elevate. Al Pronto soccorso del Policlinico San Martino sono invece arrivati complessivamente nove pazienti, tutti con sintomi riconducibili alla disidratazione: si tratta di sei donne di 91, 88, 84, 76, 72 e 95 anni e tre uomini di 86, 84 e 59 anni, tutti trattati per squilibri idrici e condizioni di debolezza legate al caldo intenso.

Nessun accesso correlabile alle alte temperature è stato invece registrato negli ospedali di Voltri e Galliera nel medesimo arco temporale.

I dati confermano l’impatto delle ondate di calore soprattutto sulle fasce più fragili della popolazione, in particolare anziani e soggetti con patologie croniche, in un contesto meteorologico che continua a presentare temperature elevate e umidità diffusa.

In situazioni di caldo intenso, gli esperti raccomandano di bere acqua regolarmente anche in assenza di sete, evitare alcolici e bevande zuccherate, limitare l’attività fisica nelle ore più calde della giornata e preferire ambienti freschi o climatizzati. È inoltre consigliato indossare abiti leggeri e di colore chiaro, consumare pasti leggeri e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone fragili, assicurandosi che rimangano adeguatamente idratati e al riparo dal caldo.

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