Ex Ilva, nuovo infortunio riaccende l'allarme sicurezza, Bellapianta (Rsu USb) a Telenord: "Intervenire subito"

Un nuovo infortunio sul lavoro all'interno dello stabilimento Acciaierie d'Italia riporta al centro del dibattito il tema della sicurezza negli impianti industriali. L'episodio alimenta le preoccupazioni dei lavoratori e delle rappresentanze sindacali, che chiedono un rafforzamento delle misure di prevenzione e maggiori investimenti per garantire condizioni di lavoro adeguate.

Ospite della trasmissione Liguria Live di Telenord è Matteo Bellapianta, componente della RSU USB di Acciaierie d'Italia, che ha affrontato il tema della tutela della salute dei dipendenti e della necessità di intervenire per ridurre il rischio di nuovi incidenti.

Secondo il rappresentante sindacale, ogni infortunio rappresenta un segnale che non può essere sottovalutato. La sicurezza, sottolinea, deve diventare una priorità assoluta nella gestione degli impianti, attraverso una manutenzione costante, investimenti tecnologici, formazione continua del personale e un'organizzazione del lavoro che metta al primo posto la prevenzione.

Nel corso dell'intervista è stato evidenziato come i lavoratori chiedano controlli puntuali, il rispetto rigoroso delle procedure e interventi tempestivi sulle criticità segnalate. L'obiettivo è evitare che episodi simili possano ripetersi e garantire un ambiente di lavoro in cui la tutela delle persone prevalga su qualsiasi esigenza produttiva.

Bellapianta ha inoltre ribadito l'importanza del confronto tra azienda, organizzazioni sindacali e istituzioni per affrontare in maniera condivisa le problematiche dello stabilimento, sottolineando come la sicurezza non possa essere considerata un costo, ma un investimento indispensabile per il futuro del sito produttivo e dei suoi dipendenti.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.