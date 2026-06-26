Comune di Genova, dipendenti in protesta: lunedì presidio davanti alla Prefettura per chiedere più personale

Prosegue la mobilitazione dei lavoratori del Comune di Genova. Tutte le organizzazioni sindacali del comparto pubblico – Fp Cgil, Fp Cisl Liguria, Uil Fpl, Usb, Diccap e il Coordinamento Rsu – hanno convocato un presidio unitario per lunedì 29 giugno, alle 10.30, davanti alla Prefettura. Lo slogan scelto sintetizza le ragioni della protesta: "Meno personale, più carichi di lavoro, più straordinari. Ora servono risposte".

La manifestazione arriva dopo la proclamazione dello stato di agitazione, che ha già portato alla convocazione di un incontro in Prefettura. Nel frattempo i dipendenti hanno annunciato che non effettueranno prestazioni straordinarie, cambi turno non programmati né attività aggiuntive non indispensabili all'erogazione dei servizi.

Al centro della contestazione c'è la progressiva riduzione dell'organico comunale. I sindacati denunciano che, tra il 2023 e il 2028, il personale potrebbe diminuire di circa 570 unità, con inevitabili ripercussioni sull'organizzazione del lavoro, sull'erogazione dei servizi ai cittadini e sul benessere dei dipendenti, chiamati a sostenere carichi sempre più pesanti.

Le sigle sindacali criticano inoltre le scelte dell'amministrazione in materia di personale, sostenendo che, a fronte delle difficoltà del comparto, non sarebbe stata avviata una revisione della spesa dirigenziale, limitando così le possibilità di nuove assunzioni nei servizi operativi.

Tra le richieste avanzate ci sono maggiore trasparenza sulle future politiche occupazionali e un confronto concreto sulle prospettive del Comune, in un contesto segnato dai tagli alle risorse destinate agli enti locali. Temi che saranno al centro dell'incontro previsto in Prefettura dopo il presidio.

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