"La Voce delle Donne": Sonia Sandei protagonista del nuovo episodio dedicato alla leadership femminile

Prosegue il percorso de "La Voce delle Donne", il vodcast promosso da Regione Liguria per raccontare esperienze di donne che, con il proprio lavoro e il proprio impegno, hanno contribuito alla crescita del territorio. Protagonista della quarta puntata è Sonia Sandei, manager genovese con una lunga carriera ai vertici del settore energetico e dell'innovazione.

Nel corso dell'intervista, Sandei ripercorre oltre trent'anni di attività professionale, durante i quali ha ricoperto incarichi di responsabilità in importanti realtà nazionali e internazionali, distinguendosi per il contributo allo sviluppo di progetti legati alla transizione energetica, alle smart city, alla mobilità sostenibile e all'innovazione tecnologica. Tra i suoi traguardi figura anche la fondazione dell'associazione Genova Smart City, prima esperienza italiana dedicata alle città intelligenti, oltre alla collaborazione con l'architetto Renzo Piano per il progetto del mini-generatore eolico "Libellula".

A presentare la nuova puntata è il vicepresidente della Regione Liguria con delega alle Pari Opportunità, Simona Ferro, che sottolinea come la scelta di Sonia Sandei rappresenti la volontà di valorizzare esempi di competenza, determinazione e autonomia femminile.

«La sua esperienza dimostra come impegno, preparazione e perseveranza possano abbattere gli stereotipi di genere anche in settori tradizionalmente dominati dagli uomini. È una testimonianza che parla di indipendenza, libertà e capacità di costruire il proprio percorso professionale e personale», evidenzia Ferro.

Durante il vodcast, Sandei racconta le difficoltà incontrate agli inizi della carriera in un ambiente prevalentemente maschile, spiegando di aver dovuto conquistare credibilità attraverso il lavoro e la competenza. Un percorso che, con il tempo, le ha consentito di affermarsi senza rinunciare alla propria identità.

La manager affronta anche il tema dell'equilibrio tra vita privata e professionale, ricordando la scelta di dedicare maggiore tempo alla crescita del figlio nei primi anni di vita, pur rallentando temporaneamente il proprio percorso lavorativo.

«Non ho mai considerato l'essere donna un limite, ma un valore aggiunto. Avere uno sguardo diverso può fare la differenza nel trovare nuove soluzioni. La vera conquista è poter essere autonome e libere di scegliere il proprio futuro, senza dipendere da nessuno», afferma Sandei nel corso dell'intervista.

Il progetto "La Voce delle Donne", nato in occasione della Giornata internazionale della donna, prosegue così il racconto di figure femminili che, attraverso esperienze diverse, offrono modelli di riferimento e testimonianze di crescita professionale, indipendenza e partecipazione alla vita economica e sociale della Liguria.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.