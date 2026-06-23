Renzi rilancia la Salis per il centrosinistra: “Se ci fossero le primarie, la voterei tutta la vita”

Matteo Renzi torna a guardare al futuro del centrosinistra e indica nella sindaca di Genova, Silvia Salis, una possibile figura di riferimento per la coalizione. Intervenuto a La7, il leader di Italia Viva ha dichiarato: «Se dovessero esserci le primarie del centrosinistra voterei Salis tutta la vita. Se non ci sarà, sogno una persona che ha fatto o sta facendo l'esperienza di sindaco».

Renzi ha ribadito la necessità di costruire un fronte ampio e competitivo contro il centrodestra, sottolineando come le divisioni abbiano favorito l'attuale maggioranza. «Meloni non ha vinto perché ha preso il 50% dei voti, ma perché dall'altra parte si sono divisi», ha affermato.

Nel corso dell'intervista, l'ex presidente del Consiglio ha anche invitato le forze progressiste a concentrarsi sui contenuti più che sulle reciproche diffidenze. «Sul salario minimo c'è l'accordo? Sulla start tax c'è un accordo? Sul reddito di inclusione, che non è il reddito di cittadinanza, sono pronto domattina. Dico alla sinistra: volete fare le pulci agli altri e portare La Russa al Quirinale o ci vogliamo svegliare?».

Non sono mancate le critiche alla politica internazionale della premier. «Abbracciando Trump e la cultura MAGA Meloni ha distrutto il ruolo dell'Italia in Europa e una prospettiva unitaria europea», ha sostenuto Renzi, aggiungendo che «l'abbraccio con Trump comunque la trascina in basso». Sul presidente americano il giudizio è netto: «Quelli di Trump sono insulti da asilo nido. Lui è la disgrazia che conosciamo».

Renzi ha infine indicato come obiettivo politico la costruzione di una coalizione capace di battere sia il centrodestra sia «i MAGA italiani», spiegando che la vera sfida dei prossimi mesi sarà quella di creare un'alternativa credibile e vincente.

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