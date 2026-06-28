Lorenzo Finn, dalla doppietta iridata alla maglia rosa Giro Next Gen: il racconto della mamma Chiara

Il talento, i sacrifici e le emozioni di una famiglia che ha visto crescere un giovane campione. Dopo i successi conquistati ai Campionati del Mondo e la conquista della maglia rosa, i riflettori sono puntati su Lorenzo Finn, uno dei nomi più promettenti del ciclismo italiano.

Ospite in collegamento della trasmissione Liguria Live di Telenord è Chiara Iperti Finn, mamma del giovane atleta, che ripercorre il cammino del figlio, dagli esordi fino ai più recenti traguardi raggiunti in ambito internazionale.

Nel corso dell'intervista vengono raccontati il percorso sportivo di Lorenzo, la passione nata fin da bambino per il ciclismo e il lungo lavoro quotidiano che lo ha portato a imporsi tra i migliori della sua categoria. Un cammino fatto di allenamenti, rinunce e determinazione, sostenuto dal costante appoggio della famiglia.

La doppia affermazione iridata a Zurigo 2024 (categoria juniores) e Kigali 2025 (U23, pur essendo il più giovane in gara) e la successiva conquista della maglia rosa al Giro Next Gen 2026 rappresentano tappe importanti di una carriera in piena crescita, che confermano il valore di un atleta considerato tra i prospetti più interessanti del panorama ciclistico.

Spazio anche al lato umano della vicenda, con il racconto delle emozioni vissute da una madre nel seguire il figlio lungo un percorso sportivo così impegnativo. Dai primi allenamenti alle gare internazionali, ogni traguardo è il risultato di un impegno condiviso tra atleta, famiglia e staff tecnico.

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