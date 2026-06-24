Il giovanissimo Tommaso Balducci campione italiano di parkour freestyle



Il ragazzo genovese aveva sfiorato il podio ai campionati europei di Bratislava dove aveva chiuso con prestigioso quarto posto. Adesso, la prestazione in chiave nazionale.





Classe 2015, Tommaso ha conquistato nuovamente il titolo di campione Italiano nella specialità freestyle, confermando il suo talento e la sua crescita costante in una disciplina sempre più apprezzata e spettacolare.

Atleta della scuola Ninja Squad di Genova, si è avvicinato al parkour all'età di soli 7 anni: "Questa disciplina, nata in Francia, è caratterizzata da salti, acrobazie e da un eccezionale controllo del corpo. Li sto sviluppoando con impegno, passione e determinazione" spiega il neo campione.





Nonostante la giovanissima età, il suo palmarès annovera già una medaglia d'oro ai campionati italiani nella specialità speed, una medaglia di bronzo nel freestyle e, da oggi, due prestigiose medaglie d'oro, che arricchisce ulteriormente il suo percorso sportivo.



