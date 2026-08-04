Euro 2032, ora è ufficiale: fra i 16 stadi candidati c'è anche il 'Ferraris' di Genova

Mancava soltanto l'ufficialità: c'è anche Genova fra le 13 città candidate a ospitare le partite di Euro 2032, fra i 16 stadi in corsa c'è anche il Luigi Ferraris di Marassi, per il quale negli ultimi giorni dal Comune di Genova è arrivato il via libera al progetto di restyling presentato da Genoa e Sampdoria (LEGGI QUI)

La candidatura di Genova è stata comunicata dalla FIGC attraverso un comunicato, che ha confermato l'acquisizione della documentazione necesaria entro i termini previsti. Entro il 1 ottobre verrano scelti e sottoposti alla Uefa i 5 stadi selezionati dalla Federazione (più altri di supporto).

Il comunicato FIGC

"In linea con le tempistiche previste dal processo di UEFA EURO 2032, entro il 31 luglio la FIGC ha acquisito i documenti da parte delle sedi interessate ai fini della verifica dei requisiti stabiliti dal massimo organismo calcistico continentale.

13 città (Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Lecce, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Salerno, Torino, Verona) con 16 stadi hanno presentato la loro documentazione, che sarà ora esaminata nell'ambito dell'istruttoria tecnica volta ad accertare il rispetto degli standard infrastrutturali, autorizzativi, finanziari e organizzativi richiesti per l’eleggibilità a ospitare la competizione.

La FIGC ringrazia il Governo, le amministrazioni locali, le società sportive e tutti i soggetti istituzionali per la fattiva collaborazione e, nelle prossime settimane, proseguirà il confronto con le realtà coinvolte per consolidare e perfezionare i dossier, in vista dell'individuazione delle sedi da sottoporre alla UEFA entro il 1° ottobre, secondo il calendario definito dal processo di selezione."

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