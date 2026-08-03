Sport

Genoa, Vogliacco a un passo dalla Cremonese

di Claudio Baffico

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Genoa, Vogliacco a un passo dalla Cremonese
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Alessandro Vogliacco è sempre più vicino a lasciare il Genoa per trasferirsi alla Cremonese a titolo definitivo. L'operazione dovrebbe perfezionarsi appena i rossoblù torneranno in Italia dopo la tournée in Inghilterra. 

Quasi chiusa anche la cessione di Hugo Cuenca al Celta Vigo sulla base di un prestito con diritto di riscatto a un milione.

Sul fronte entrate, in attacco scala posizioni il 19enne Ilenikhena nei confronti di Ure, anche se entrambe le piste restano valide. A favorire questa ipotesi potrebbero essere i buoni rapporti con l'Al Ittihad dopo la chiusura dell'operazione Mitaj.

Gli altri tasselli che dovrebbero impreziosire l'organico di De Rossi sono due centrocampisti e un difensore che possa rappresentare un'alternativa a Vasquez.

Sul fronte portiere, Stolz si giocherà le proprie chance di conferma, da qui al Trofeo Spagnolo. Finora ha convinto con i piedi, ma ha palesato qualche amnesia tra i pali. Una decisione definitiva verrà assunta la prossima settimana.

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