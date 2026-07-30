Tennis, aumenta il montepremi del "De Wave Open Challenger"

Si avvicina l'atteso appuntamento con il "De Wave Open Challenger", torneo tennistico che impreziosirà il calendario genovese. Gianluca Naso, ex professionista, e anima del Park Tennis Training, è al lavoro per un'organizzazione di altissimo livello e, in collegamento su Telenord, entra nei dettagli della manifestazione, svelando interessanti dettagli e confermando lo stretto legame tra questo sport e la nostra città.

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