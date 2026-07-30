Tennis, aumenta il montepremi del "De Wave Open Challenger"
di Claudio Baffico
Si avvicina l'atteso appuntamento con il "De Wave Open Challenger", torneo tennistico che impreziosirà il calendario genovese. Gianluca Naso, ex professionista, e anima del Park Tennis Training, è al lavoro per un'organizzazione di altissimo livello e, in collegamento su Telenord, entra nei dettagli della manifestazione, svelando interessanti dettagli e confermando lo stretto legame tra questo sport e la nostra città.
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