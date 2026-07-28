Nazionale, torna in panchina Roberto Mancini. E Claudio Ranieri probabile direttore tecnico
di m.m.
Sarà Roberto Mancini il "nuovo" commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio, dopo il terremoto che ha spazzato via la candidatura di Andrea Pirlo. Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente della Figc, Giovanni Malagò, a margine del Consiglio Federale.
Per l'ex campione della Sampdoria si tratta di un ritorno sulla panchina degli azzurri, che condusse alla vittoria del campionato europeo nel 2021 in Inghilterra contro i padroni di casa.
Per il ruolo di direttore tecnico - dopo le dimissioni di Paolo Maldini e la rinuncia di Giorgio Chiellini che ha comunicato di voler restare alla Juventus - sale la candidatura di Claudio Ranieri.
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