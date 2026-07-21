Pagliettini (Golf Club Rapallo): "Galeppini, nel suo ricordo, ci spinge ad essere migliori"

Il direttore del Golf Club Rapallo Fabrizio Pagliettini sottolinea l'emozione per la riuscita iniziativa "In campo con Galep", nel ricordo del giovane Emanuele Galeppini, tragicamente scomparso nel rogo di Crans Montana la notte di Capodanno. Una giornata molto toccante, alla quale hanno partecipato anche il papà di Emanuele, Edoardo, e il fratello, Eugenio, capace di imporsi nella sua categoria. Vincitore assoluto, invece, è risultato Gabriele Gattiglia, uno degli amici più stretti, assieme a Leonardo Monti.

Un ricordo che fa rima soprattutto con presenza, in quanto Emanuele Galeppini, è stato il principale protagonista dell'iniziativa, la figura che ha unito tutti i partecipanti, e proprio nel suo nome non sono escluse altre iniziative. Un golfista con un futuro assicurato, un ragazzo per bene, capace di farsi apprezzare e di fare gruppo nonostante un carattere inizialmente introverso. E ora, il Golf Club Rapallo considera Emanuele un esempio da seguire e da onorare, per i più piccoli un campione di cui seguire le tracce, per i coetanei, un amico da ricordare e da tenere vivo in tutte le attività, dall'allenamento quotidiano alle gare più importanti. Il risultato passa in secondo piano, quel che conta è che Emanuele Galeppini sia riuscito a fare centro anche oggi: consentendo di cementare ulteriormente un gruppo già granitico. Uno sguardo al cielo, un sorriso che di bocca in bocca conferma che la presenza è tangibile e vale più di mille parole. Emanuele è, e resterà, uno di noi. Il solito leader silenzioso che ci aiuterà a tirare fuori il meglio e ad andare oltre i nostri limiti.

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